今年首例 北市7旬男染漢他病毒喪命

聯合報／ 記者林佳彣翁唯真／台北報導
北市傳出漢他病毒案例，環保局在死者住處附近消毒（圖），捕獲2隻漢他病毒抗體為陽性的老鼠。圖／北市衛生局提供
台北市府與衛福部疾管署昨公布1例漢他病毒症候群本土確定死亡病例，為今年首例。衛生局說，死亡個案是大安區70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家，疫調發現住家及周遭常有鼠類出沒，環保局昨在死者住處附近捕獲4隻老鼠，其中2隻的漢他病毒抗體為陽性。

衛生局疫調發現，死者1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫因症狀嚴重住加護病房，13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。

衛生局指出，死者家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡，相關接觸者4人，同住家人1人曾有咳嗽症狀，採檢送驗為陰性，其餘3名非同住家人無疑似症狀。環保局1月23日前往個案住家及周邊捕鼠，並對住家半徑200公尺範圍的環境噴藥消毒、投藥滅鼠，27日對同住家人採檢為陰性，29日抓到2隻鼠檢驗為陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

疾管署統計，國內自2017年迄今累計44例，患者以男性29例、占66%為多，年齡以40歲以上29例最多，其中一例為境外移入個案，感染國為印尼。

衛生局表示，預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物；主要落實居家防鼠3不策略，不讓鼠來、封閉鼠道，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；不讓鼠住、整理環境，廚房、倉庫、儲藏室等應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；不讓鼠吃、斷絕糧食，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置密閉容器中，避免鼠類覓食。

北市傳出漢他病毒案例，環保局在死者住處附近消毒，捕獲2隻漢他病毒抗體為陽性的老鼠（圖）。圖／北市衛生局提供
加護病房 疾管署 環保局 敗血症 咳嗽 低血壓 傳染病 衛福部

