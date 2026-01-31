載客率9成多 高雄飛馬祖拚增班

中斷長達20年的高雄到馬祖航線，去年6月由華信航空復航，載客率維持在9成以上，為馬祖觀光、交流往返注入新動能。連江縣議長張永江昨拜會高雄市府、議會，共同爭取從每周一班增至每周兩班，華信航空回應將適時增班。

高雄到馬祖復航後的數據顯示，即使冬季旅遊淡季，平均載客率仍約6成，反映南部民眾對直飛馬祖航線的高度接受度。華信今年預計上半年完成ATR 2.0機隊更新，連江縣與高雄市雙方也把握契機，攜手向航空公司爭取增班。

高雄市府祕書長郭添貴表示，若能穩定增加航班，高市府也將評估同步編列預算補貼，提升兩地往返便利性，對觀光發展、城市交流，乃至就醫、就學等民生需求，都有實質助益。市議員林智鴻說，今年有機會爭取固定第二班航班，市府也可同步深化旅遊市場布局。

張永江表示，日前在高雄冬季國際旅展中，馬祖館成為會場焦點，戰地文化、自然景觀與老酒故事，吸引眾多民眾駐足。許多高雄民眾反映，每周五提供直飛馬祖的航班，大幅降低旅遊門檻，讓馬祖成為更具吸引力的旅遊選項。

華信航空表示，ATR 2.0機隊規模13架，後續將優先依市場需求，加密既有本島往返澎湖、金門等航線，並適時將高雄-馬祖南竿航線增至每周2班。