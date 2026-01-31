聽新聞
0:00 / 0:00

載客率9成多 高雄飛馬祖拚增班

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導
中斷長達20年的高雄往返馬祖航線，去年6月6日由華信航空復航，搭乘率達9成以上。圖／連江縣政府提供
中斷長達20年的高雄往返馬祖航線，去年6月6日由華信航空復航，搭乘率達9成以上。圖／連江縣政府提供

中斷長達20年的高雄到馬祖航線，去年6月由華信航空復航，載客率維持在9成以上，為馬祖觀光、交流往返注入新動能。連江縣議長張永江昨拜會高雄市府、議會，共同爭取從每周一班增至每周兩班，華信航空回應將適時增班。

高雄到馬祖復航後的數據顯示，即使冬季旅遊淡季，平均載客率仍約6成，反映南部民眾對直飛馬祖航線的高度接受度。華信今年預計上半年完成ATR 2.0機隊更新，連江縣與高雄市雙方也把握契機，攜手向航空公司爭取增班。

高雄市府祕書長郭添貴表示，若能穩定增加航班，高市府也將評估同步編列預算補貼，提升兩地往返便利性，對觀光發展、城市交流，乃至就醫、就學等民生需求，都有實質助益。市議員林智鴻說，今年有機會爭取固定第二班航班，市府也可同步深化旅遊市場布局。

張永江表示，日前在高雄冬季國際旅展中，馬祖館成為會場焦點，戰地文化、自然景觀與老酒故事，吸引眾多民眾駐足。許多高雄民眾反映，每周五提供直飛馬祖的航班，大幅降低旅遊門檻，讓馬祖成為更具吸引力的旅遊選項。

華信航空表示，ATR 2.0機隊規模13架，後續將優先依市場需求，加密既有本島往返澎湖金門等航線，並適時將高雄-馬祖南竿航線增至每周2班。

馬祖 華信 金門 南竿 澎湖 航空公司

延伸閱讀

閩東語音樂劇「拍楸」 2月7日高雄衛武營演出

工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

吃過才知道厲害！高雄超人氣「傳統美食」清單

綠委爭取北高雄「岡橋」孵智慧巨蛋 串連展演經濟、半導體S廊帶

相關新聞

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】自立老年 從容準備單程路

Ａ是位經濟無虞的八十歲男性，栽培了三個女兒都在美國定居，擔任醫師、律師、銀行家等高成就職業，每年回國一次。不久前，Ａ跌倒...

狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」 石崇良說法惹議

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院昨糾正台大醫院及衛福部，提案監委紀惠容、王幼玲指出，衛福部應明確規範終止專科醫...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】隨時調整發掘樂趣 舒適地老去

曹愛蘭觀察，現代人五十歲還很年輕，目標多在投資與賺錢，就算六十五歲屆臨退休時也不覺老，正積極規劃「第三人生」。真正的衰老...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】月費不到2萬元…連結長照 打造共老宅

一個月三萬元的退休金，也住得起有獨立套房又有公共空間，可供餐、上課、交流的照顧住宅嗎？「台灣目前很多提供給健康的老人住宅...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】每次見面都當最後一次…告訴兒子 不用專程來告別

二○二五年一個下著雨的春天午後，七十七歲的曹愛蘭在桃園要搭車回台北，候車時，她想起正在病床上等待和兒子見最後一面的老朋友...

基隆春節往返雙北 客運上千班次

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。