藥事法三讀通過！遇缺藥中央統一調度藥品 食藥署：確保民眾權益

立法院挑燈夜戰，力拼民生相關重要法案通過，30日晚間9時許三讀通過「藥事法」部分條文修正草案，及「藥害救濟法第三、第二十八條修正草案」。衛福部食藥署指出，修法後要求藥商主動定期申報必要藥品供應情形，提高政府對各項藥品庫存掌握程度，另在藥品供應不足時，授權衛福部專案進口或許可製造，並統一調度分配，且無許可證的專案進口藥品，也適用藥害救濟措施。

因國際供應鏈等因素，近期各項藥物頻傳缺藥，就連最基本的降血壓藥，也因藥廠供應問題而發生短缺。食藥署副署長王德原說，本次藥事法修法，是為提升我國藥品供應韌性，保障民眾用藥權利，現行「藥事法」僅規定，必要藥品清單的藥品許可證藥商，在有缺藥之虞時，需在6個月前通報，修法後改為要求藥商定期申報製造、輸入及供應情形，讓政府及早啟動應變。

修法另擴大專案輸入及許可製造藥品範圍。王德原說，現行「藥事法」僅授權政府在必要藥品清單中藥品不足時，可以專案進口或許可製造，修法後擴大到全數許可證藥品都可循此方式避免缺藥，且針對重大公衛事件，或藥品有缺藥之虞時，主管機關可採取限制措施，統一調度藥品供應，避免藥品過度集中於藥商合約醫院，其餘層級醫院及社區藥局拿不到藥，影響民眾用藥安全。

王德原說，因「藥事法」擴大專案許可製造及輸入藥品範疇，本次修法連帶修正「藥害救濟法」，由現行僅有許可證藥品適用藥害救濟，擴及到因供應不足、緊急或重大影響公共衛生情勢，由衛福部專案核准製造或輸入的藥品，也適用藥害救濟制度，確保民眾用藥權益。

食藥署指出，近年因新興傳染病威脅頻傳，地緣政治風險增加，全球供應鏈中斷等因素，藥品供應穩定性面臨挑戰，提升藥品供應韌性為各國關注焦點，也是確保國家安全重要一環，本次修法有助強化我國藥品供應韌性，也讓藥事法歸更加完善。