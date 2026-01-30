快訊

澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

黑色星期五？金、銀跳水 美股電子盤、台指期夜盤受累

《藥事法》、《藥害救濟法》三讀修正 防缺藥重演

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會30日晚間通過《藥事法》及《藥害救濟法》三讀修正案，強化缺藥預警與應變機制，避免斷藥情形再次發生。《藥事法》修正重點，要求主管機關應及早掌握藥品供應風險，並建立即時處理措施。《藥害救濟法》修法則將因缺藥而緊急專案輸入的藥品，正式納入藥害救濟適用範圍。

2024年國內曾發生輸液大廠——永豐化學嚴重違反藥品優良製造規範（PIC/S GMP）且許可證到期，導致國內生理食鹽水供貨斷鏈事件。為防缺藥事件再次發生，行政院會2025年12月通過《藥事法》及《藥害救濟法》修正草案，送立法院審議；院版兩項法案皆於30日通過三讀。

院版提案說明，衛福部盤點國內現有法規缺口，包含：一、未要求藥商定期申報藥品之供應情形；二、對於非屬必要藥品之一般藥品許可證若遇短缺情事，專案核准之法源不明；三、目前專案核准藥品不適用藥害救濟制度等。

提案指出，為求即時掌握國內必要藥品供應情形，進一步強化因應藥品穩定供應之相關措施，以及參酌公衛情事與實務作業情形，並完備藥害救濟制，因此提案修法。

根據《藥事法》三讀條文，此次修法重點如下。

一、掌握必要藥品供應情形：持有必要藥品許可證之藥商應定期申報藥品之製造、輸入及供應情形。（第27條之2）

二、強化穩定藥品供應之措施：中央主管機關於知悉具有藥品許可證之藥品有供應不足之虞時，得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入，並且得採限制措施，限制藥品供應之範圍、期間、數量、對象或方式等，以期於必要時適度調控藥品供應，增進藥品供應之可近性。（第27條之3）

三、完善我國專案核准藥品規範：增訂為因應重大影響公共衛生情事之需要，亦得申請專案核准特定藥品之製造或輸入。（第48條之2）

四、配合上述修法增訂違反罰則：藥商未依規定申報或申報之內容不實，或未依期限通報者，中央衛生主管機關得公布該藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違反情節；情節重大或再次違反者，並得處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

藥商違反「強化穩定藥品供應之措施」，由中央衛生主管機關處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。

根據《藥害救濟法》三讀條文，此次修法重點「完備藥害救濟制度」，增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公共衛生情事得專案核准製造或輸入藥品，將其納入適用藥害救濟制度，以保障民眾用藥權益。（第3條）

藥害救濟 新台幣

延伸閱讀

臺灣首創音樂劇創投媒合平台「讀劇匯」第二屆閉幕大會登場 14檔入選作品齊聚提案，國際論壇助推臺灣音樂劇邁向成熟生態

被Google撈去面試！碩士工程師敗在1關凍1年 曝人資超暖回應

00981A買0050偷懶？阿尼揭「出生證明」跟00985A不同：為破10％緊箍咒

日圓甜甜價難見了？多家銀行推短天期換匯優利定存 年利率衝10%

相關新聞

藥事法三讀通過！遇缺藥中央統一調度藥品 食藥署：確保民眾權益

立法院挑燈夜戰，力拼民生相關重要法案通過，30日晚間9時許三讀通過「藥事法」部分條文修正草案，及「藥害救濟法第三、第二十...

適逢櫻花季…台灣虎航突砍1%夏季航班 民航局曝原因「有機師離職」

台灣虎航日前才剛宣布年終平均高達十點六個月，不料如今卻傳出無預警取消今年夏季赴日航班，由於適逢櫻花季和黃金周，讓民眾抱怨...

台中禽流感大量斃死雞偷運苗栗掩埋 開挖一查「總數高出通報數」

苗栗縣後龍鎮外埔地區的大排水溝1月26日發現遭棄置斃死雞235隻，隨後依台中市提供的資料，顯示鎮內另有私有地遭非法掩埋斃...

別只會吃鮭魚！ 國內「隱藏版生魚片」清單曝光 內行激推：新鮮又美味

台灣四面環海，漁獲資源豐富，生魚片更是許多饕客的最愛。然而，有網友感到疑惑，為何無論走到哪裡，多數店家販售的生魚片品項總是離不開「鮭魚、鮪魚、旗魚」這老三樣？除非特地前往屏東東港等漁港產地，否則很難吃到紅甘、海鱺或其他特殊魚種。貼文曝光引發討論，也釣出許多餐飲業者揭露背後的成本辛酸與供貨內幕。

雇主申報投保薪資不實 去年開罰2738件、逾1.3億元

隨新年度，勞工可能因調整薪資或職務等級，月薪資總額跟著變動，事業單位就應適時申報調整勞保、就保、職災保險月投保薪資。據勞...

無照駕駛加重罰則31日實施 違規者需自費參加講習

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機車、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元。公路局今天說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。