雇主申報投保薪資不實 去年開罰2738件、逾1.3億元

隨新年度，勞工可能因調整薪資或職務等級，月薪資總額跟著變動，事業單位就應適時申報調整勞保、就保、職災保險月投保薪資。據勞保局統計，2025年不實申報有2738件，開罰1.3億元。

勞保局納保組副組長林淑萍表示，投保(提繳)單位應按所屬勞工的月薪資總額，依「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」規定等級覈實申報月投保薪資。

她進一步指，勞工薪資如在當年2月至7月變動時，投保(提繳)單位應於當年8月底前申報調整；如在當年8月至次年1月變動時，應於次年2月底前申報調整，也可以隨時申報調整。另外，若勞工每月薪資總額因加班費或各項津貼等不固定時，投保(提繳)單位應以勞工最近3個月的平均月薪資總額申報，調整後的月投保薪資，都自單位向勞保局申報的次月1日起生效。

而據勞保局統計， 去年有2738件申報不實，總計開罰約1億3156萬元。

林淑萍也提醒，只要是因工作獲得的報酬，舉凡工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與，例如：加班費、職務津貼、全勤獎金、勞工特休未休工資、勞工因工作達成預定目標的績效獎金、業績獎金等，都屬於工作報酬，就應該計入當月的月薪資總額計算。

林淑萍說，各投保(提繳)單位應定期檢視勞工薪資，如未依規定覈實申報勞工投保薪資，經查證屬實，將依規定核處罰鍰，如造成勞工給付或退休金損失，也應由單位負賠償責任。另經依「勞工職業災害保險及保護法」、「勞工退休金條例」規定裁罰者，將公布投保(提繳)單位違法事項。