紙風車368工程「椅子會」小額募款 陳其邁全力支持

紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」啟動「椅子會」小額募款行動，高雄市長陳其邁全力支持，捐出100本親筆簽名的「青年的四個大夢」力挺，並表示「孩子的椅子，我們處理！」

陳其邁對紙風車368工程的力挺，源於和紙風車劇團創辦人李永豐多年的「兄弟情」。

2020年紙風車布景倉庫遭惡火延燒，道具付之一炬，加上新冠肺炎疫情，陳其邁直接現身紙風車排練場，跟團員逐一握手，給予加油打氣。陳其邁認為：「透過失敗變得更加堅強，是李美國與紙風車不畏艱難的意志。」

陳其邁日前得知「椅子會」募款行動後，毫不遲疑加入，認購紙風車創意顧問吳靜吉撰寫的「青年的四個大夢」，準備將親筆簽名書回饋給100名捐款人。

陳其邁表示，利用繁忙市政之餘親筆簽名的100本書，代表他對紙風車和孩子們的承諾與信任，「孩子的椅子，我們處理！」

李永豐透過紙風車發布的新聞稿表示，「一張椅子，不只代表一個觀眾，也代表一個希望。」368兒童藝術工程行至今日，已經累積167萬名觀眾與19萬筆捐款支持，隨著368工程啟動第三輪巡演，需要更多「唐吉軻德」加入守護行列。

紙風車執行長張敏宜表示，「椅子會」募款所得，將支持戶外巡迴演出實際所需的各項基礎配備與服務，包括演出現場椅子準備、雨衣配置、偏鄉孩子的交通接駁等，讓孩子無論晴雨都能安心坐下來看戲。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」資訊及演出行程，詳見紙風車劇團FB粉絲專頁。