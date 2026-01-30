閩東語音樂劇「拍楸」 2月7日高雄衛武營演出

由連江縣政府製作的閩東語音樂劇「拍楸」，2月7日晚間將前進高雄衛武營，在文化部主辦的2026國家語言生活節演出，也是該劇首度走出馬祖，在台灣本島與民眾見面。

連江縣政府文化處近日於社群媒體公告，閩東語音樂劇「馬祖心情記事VII：拍楸」，受文化部邀請參加「2026世界母語日－國家語言生活節」，將於2月7日晚間，在高雄衛武營戶外劇場演出。這也是該劇首度走出馬祖，在台灣本島上演。

而除了台灣本島外，根據連江縣政府所屬馬祖日報報導，「馬祖心情記事VII：拍楸」也將以預錄節目方式，於2月16日除夕當天，在中國福州電視台播出。

文化處新聞資料指出，「馬祖心情記事VII：拍楸」由馬祖知名作家劉宏文與黃顯庭編劇，演員與舞者陣容包括在地的馬祖戲劇團、北角星戲劇團、馬悠島嶼舞蹈團，以及來自台灣本島的愛樂劇工廠等。劇中台詞與歌曲以閩東語為主，搭配國語，為全台罕見「馬祖人演馬祖故事」。

「拍楸」將早期馬祖漁民的真實故事改編為音樂劇，除展現老一輩漁民靠天吃飯的勤勞智慧，更刻畫在時代變遷中，青年面對產業、愛情等外在環境的快速變遷下，家業與夢想間抉擇的掙扎。該劇去年11月於南竿首演，2場皆座無虛席，獲得民眾好評，多位縣議員還曾在議場上要求加演。

根據活動官方網站，「2026世界母語日－國家語言生活節」將於2月7日至8日，於高雄衛武營國家藝術文化中心舉行。