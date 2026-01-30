台中禽流感大量斃死雞偷運苗栗掩埋 開挖一查「總數高出通報數」

苗栗縣後龍鎮外埔地區的大排水溝1月26日發現遭棄置斃死雞235隻，隨後依台中市提供的資料，顯示鎮內另有私有地遭非法掩埋斃死雞，經縣府開挖後清點出1216隻，目前總計在後龍鎮發現的斃死雞達到1451隻，跟通報數量有落差，另經比對棄置在大排和私有地掩埋的雞屍，外觀特徵及雞齡呈現高度相似，涉案地主將另案移請司法機關偵辦。

苗栗縣政府表示，縣府最早在1月26日接獲通報，在後龍鎮外埔大排水溝內發現遭棄置斃死雞隻235隻，相關單位隨即完成清除作業，並同步啟動防疫應變措施。後來經台中市政府提供資料，涉案業者承認曾載運斃死雞1150隻至後龍鎮的私人土地掩埋，業務單位確認地點後，進行開挖及清消作業。

苗栗縣動物保護防疫所表示，台中市豐康畜牧場涉嫌利用私有土地非法掩埋大量斃死雞，縣府29日依防疫權責會同相關單位前往現地開挖、清除及消毒等防疫措施；經開挖，掩埋地點實際清出斃死雞多達1216隻，比通報還多出66隻，連同先前在外埔大排水溝內清除的235隻，合計共清除斃死雞1451隻，與通報數量有落差；相關數量差異已納入後續責任釐清、依法裁處的重要事證，縣府將持續與各單位強化橫向聯繫與合作，配合後續調查究責工作。

動防所表示，連日來在發現病死雞現場及周邊完成清消作業，同時也針對周邊3公里內的禽場全面採樣送驗及後續監測作業，檢驗結果均為陰性，顯示疫情風險已獲有效控管，阻斷病毒殘留與擴散風險，呼籲民眾不必恐慌，如發現異常死亡家禽情形，請即時將資訊通報苗栗縣動防所，電話037-320049，大家共同守護產業安全與民眾健康。

另外，苗栗檢方針對後龍鎮外埔漁港北側大排水溝出現大量雞屍遭棄置情事，1月28日分案指派檢察官陳信甫指揮苗栗縣竹南警分局偵辦，檢方今天下午實施訊問，訊後認為雲姓、顏姓被告均涉犯廢棄物清理法相關規定，分別諭知40萬元、20萬元交保候傳及限制出境出海，檢方並將持續追查相關共犯及事證。