橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】每次見面都當最後一次…告訴兒子 不用專程來告別

二○二五年一個下著雨的春天午後，七十七歲的曹愛蘭在桃園要搭車回台北，候車時，她想起正在病床上等待和兒子見最後一面的老朋友，覺得心痛不已，決定寫一封信給太平洋對岸的兒子，叮嚀他不要千里迢迢趕回家見父母最後一面，寧可平時常常視訊聊天，將每一次見面當做最後一次，好好的道愛、道謝、道別。

她告訴兒子，未來當她已離世，兒子不用執著飛回來「見最後一面」，意義不大，如果到了已經深度昏迷的情況，還勉強用呼吸器插管留最後一面，也不是她希望的臨終。除非母親過世後父親還在，他就回來陪陪留下來的父親吧。如果她生病，兒子就維持原來每年兩、三次的相聚，回來看看即可。

「我會很清楚的表達這些事，因為如果不說，就會彼此猜測。」關於人生的老、病、死，她和兒子常常討論，因此聊到相關議題時，兒子不但不避諱，也認同媽媽的想法。他從離家決定在異鄉定居那刻就相信，爸媽會過好自己的日子，而他也會為自己的人生負責。