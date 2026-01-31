聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】每次見面都當最後一次…告訴兒子 不用專程來告別

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

二○二五年一個下著雨的春天午後，七十七歲的曹愛蘭在桃園要搭車回台北，候車時，她想起正在病床上等待和兒子見最後一面的老朋友，覺得心痛不已，決定寫一封信給太平洋對岸的兒子，叮嚀他不要千里迢迢趕回家見父母最後一面，寧可平時常常視訊聊天，將每一次見面當做最後一次，好好的道愛、道謝、道別。

她告訴兒子，未來當她已離世，兒子不用執著飛回來「見最後一面」，意義不大，如果到了已經深度昏迷的情況，還勉強用呼吸器插管留最後一面，也不是她希望的臨終。除非母親過世後父親還在，他就回來陪陪留下來的父親吧。如果她生病，兒子就維持原來每年兩、三次的相聚，回來看看即可。

「我會很清楚的表達這些事，因為如果不說，就會彼此猜測。」關於人生的老、病、死，她和兒子常常討論，因此聊到相關議題時，兒子不但不避諱，也認同媽媽的想法。他從離家決定在異鄉定居那刻就相信，爸媽會過好自己的日子，而他也會為自己的人生負責。

延伸閱讀

地方意外…民眾黨公布4區議員全民調 李有宜已退黨三蘆選區仍要初選

二寶媽控兒哭鬧遭接駁車「雨中丟包」 桃園喜來登打臉：客人同意

解決「搶水」！桃園文青再生水廠動工 每天5300噸供華亞園區

福建艦入列後新任務？ 被預言今年將「首秀」太平洋

相關新聞

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】自立老年 從容準備單程路

Ａ是位經濟無虞的八十歲男性，栽培了三個女兒都在美國定居，擔任醫師、律師、銀行家等高成就職業，每年回國一次。不久前，Ａ跌倒...

狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」 石崇良說法惹議

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院昨糾正台大醫院及衛福部，提案監委紀惠容、王幼玲指出，衛福部應明確規範終止專科醫...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】隨時調整發掘樂趣 舒適地老去

曹愛蘭觀察，現代人五十歲還很年輕，目標多在投資與賺錢，就算六十五歲屆臨退休時也不覺老，正積極規劃「第三人生」。真正的衰老...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】月費不到2萬元…連結長照 打造共老宅

一個月三萬元的退休金，也住得起有獨立套房又有公共空間，可供餐、上課、交流的照顧住宅嗎？「台灣目前很多提供給健康的老人住宅...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】每次見面都當最後一次…告訴兒子 不用專程來告別

二○二五年一個下著雨的春天午後，七十七歲的曹愛蘭在桃園要搭車回台北，候車時，她想起正在病床上等待和兒子見最後一面的老朋友...

基隆春節往返雙北 客運上千班次

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。