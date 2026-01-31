橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】月費不到2萬元…連結長照 打造共老宅

一個月三萬元的退休金，也住得起有獨立套房又有公共空間，可供餐、上課、交流的照顧住宅嗎？「台灣目前很多提供給健康的老人住宅，但都太貴了，很多勞工工作了一輩子，退休後勞保退休金大概三萬元，他們住不起。有沒有可能現有資源搭配一些自費，讓一般勞工老了之後也有養老宅可以住？」曹愛蘭當過社會局和勞工局局長，一直都掛記著關於「住」的正義，這樣的提問放在心裡多年。

她是伊甸基金會的董事，在伊甸關懷弱勢、服務老人的基礎下，這幾年曹愛蘭和伊甸內部六十五到七十五歲不等的董事們尋尋覓覓，終於在南投草屯找到適合的空間。

曹愛蘭說明，「老人共享住宅」源於對「自主老年」的追求，希望為勞工階層打造「平價且有尊嚴」的終老空間。住宅由一間花園酒店改建，共有一二○間房，獨立套房中有衛浴及可自行簡單烹飪的小型廚房區，避免像傳統機構連飲食都受管控。房型以九坪為最多，每月費用低於兩萬元。

共享宅設有照顧經理，當住民有長照需要時可以負責評估需求，並連結長照資源（如居家服務、復康巴士）或安排自費服務。

目前規畫由伊甸團隊負責清潔打掃，並設置中央廚房，除提供住民適合銀髮族牙口的餐食，餐廳也對社區開放，並預計提供送餐服務。

比較特別的是，強調「自主老年」的核心價值下，入住者必須依「病人自主權利法」簽署預立醫療決定書，表明拒絕無效醫療；同時也要簽「意定監護契約」，預先指定失智後的監護人。曹愛蘭補充，今年就有機會看到住宅正式營運。