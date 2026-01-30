適逢櫻花季…台灣虎航突砍1%夏季航班 民航局曝原因「有機師離職」

台灣虎航日前才剛宣布年終平均高達十點六個月，不料如今卻傳出無預警取消今年夏季赴日航班，由於適逢櫻花季和黃金周，讓民眾抱怨連連。對此，台灣虎航證實，為內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態。

民航局表示，經了解，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約一％。民航局已要求台虎應持續掌握機師動態，以確保飛航安全，同時亦要求台虎應就取消之航班，妥善維護旅客權益。民航局同時也要求國籍航空業者，規劃班表時，應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。

台虎表示，本公司始終將飛安第一作為營運基石以及不可妥協的底線。因此採行嚴格的機隊管理措施，而對於內部有效資源調度，台灣虎航近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態。台灣虎航對於此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客和我們一起守護飛航安全。