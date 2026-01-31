橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】隨時調整發掘樂趣 舒適地老去

曹愛蘭觀察，現代人五十歲還很年輕，目標多在投資與賺錢，就算六十五歲屆臨退休時也不覺老，正積極規劃「第三人生」。真正的衰老感往往源於發現體力與記憶力出現不可逆的退化，大約發生在七十歲左右。而她，是在七十三歲那年。

七十歲之前的曹愛蘭仍意氣風發，不知道老之將至。但其後的八年間，她有三個重要的家人離世——父親，母親和小妹。走了幾位無可替代的好朋友。她自己也生了一場嚴重的病，經過嚴峻手術，過了幾年走路不便的日子，深深體會了生死無常。

也是在這幾年，「以前覺得理所當然的事，突然做不來了，」曹愛蘭以前一個人去京都旅行，一天動輒好幾萬步；跟好朋友去喀什米爾、南非這種需要體力的國度旅行，爬山越嶺，甚至騎馬都沒問題。後來發現體力不行了，跟著去只會拖累大家，默默退出旅行。認知退化，記憶也變差。曹愛蘭像是被獨留在「老」的區域，無法和玩伴像以前一樣玩樂。

她坦言，一開始的確感到沮喪，但她也慢慢理解，自己正在走一條無法回頭的路。

她接受自己正在逐漸老去的事實，了解老化是生命的一部分，並思考，如果這是生命的必然，在她目前的身心條件下，適合的活動與生活是什麼，保持開放態度，接受改變，並善於發掘生活中的新樂趣，隨時調整，才能夠舒適地老去。