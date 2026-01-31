聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】隨時調整發掘樂趣 舒適地老去

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
曹愛蘭長期致力於老年福利，近年努力打造勞工階級也能有尊嚴終老的「老人共享住宅」。圖／曹愛蘭提供
曹愛蘭長期致力於老年福利，近年努力打造勞工階級也能有尊嚴終老的「老人共享住宅」。圖／曹愛蘭提供

曹愛蘭觀察，現代人五十歲還很年輕，目標多在投資與賺錢，就算六十五歲屆臨退休時也不覺老，正積極規劃「第三人生」。真正的衰老感往往源於發現體力與記憶力出現不可逆的退化，大約發生在七十歲左右。而她，是在七十三歲那年。

七十歲之前的曹愛蘭仍意氣風發，不知道老之將至。但其後的八年間，她有三個重要的家人離世——父親，母親和小妹。走了幾位無可替代的好朋友。她自己也生了一場嚴重的病，經過嚴峻手術，過了幾年走路不便的日子，深深體會了生死無常。

也是在這幾年，「以前覺得理所當然的事，突然做不來了，」曹愛蘭以前一個人去京都旅行，一天動輒好幾萬步；跟好朋友去喀什米爾、南非這種需要體力的國度旅行，爬山越嶺，甚至騎馬都沒問題。後來發現體力不行了，跟著去只會拖累大家，默默退出旅行。認知退化，記憶也變差。曹愛蘭像是被獨留在「老」的區域，無法和玩伴像以前一樣玩樂。

她坦言，一開始的確感到沮喪，但她也慢慢理解，自己正在走一條無法回頭的路。

她接受自己正在逐漸老去的事實，了解老化是生命的一部分，並思考，如果這是生命的必然，在她目前的身心條件下，適合的活動與生活是什麼，保持開放態度，接受改變，並善於發掘生活中的新樂趣，隨時調整，才能夠舒適地老去。

老化

延伸閱讀

他好奇台南哪一點像「小京都」？ 眾人曝差異：騙沒出過國的人

腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔 中年男緊急大腸切除救命

看一次就會愛上！去京都賞櫻有這些地方可去

南非高中生騎單車2800公里 募款超過百萬助癌童

相關新聞

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】自立老年 從容準備單程路

Ａ是位經濟無虞的八十歲男性，栽培了三個女兒都在美國定居，擔任醫師、律師、銀行家等高成就職業，每年回國一次。不久前，Ａ跌倒...

狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」 石崇良說法惹議

台大醫院婦產部狼醫事件接連浮出檯面，監察院昨糾正台大醫院及衛福部，提案監委紀惠容、王幼玲指出，衛福部應明確規範終止專科醫...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】隨時調整發掘樂趣 舒適地老去

曹愛蘭觀察，現代人五十歲還很年輕，目標多在投資與賺錢，就算六十五歲屆臨退休時也不覺老，正積極規劃「第三人生」。真正的衰老...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】月費不到2萬元…連結長照 打造共老宅

一個月三萬元的退休金，也住得起有獨立套房又有公共空間，可供餐、上課、交流的照顧住宅嗎？「台灣目前很多提供給健康的老人住宅...

橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】每次見面都當最後一次…告訴兒子 不用專程來告別

二○二五年一個下著雨的春天午後，七十七歲的曹愛蘭在桃園要搭車回台北，候車時，她想起正在病床上等待和兒子見最後一面的老朋友...

基隆春節往返雙北 客運上千班次

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。