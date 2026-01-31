橘世代／【跨越70歲高牆──自立老年】自立老年 從容準備單程路

自由的老年不是「船到橋頭自然直」的無為，而是為自己做足準備的修行。即便兒孫滿堂，老年的規畫仍是一場無法迴避的功課。七十八歲的曹愛蘭將老年主權握回手中，尋得生命的自由。

Ａ是位經濟無虞的八十歲男性，栽培了三個女兒都在美國定居，擔任醫師、律師、銀行家等高成就職業，每年回國一次。不久前，Ａ跌倒，不良於行，申請居服員來照顧、物理師療師做復健，在差不多的時間點，太太開始失智了。Ａ心中充滿怨，他花這麼多心力栽培孩子，在生命最潦倒困頓時，卻沒有一個女兒在身邊。

子女無法照顧 帶著怨恨離開人世

Ｂ是位大學退休教授，太太過世後，在美國當教授的兒子無法放棄美國的生活及家庭回台定居，便將需要照顧的Ｂ送進機構。他對此非常憤怒，每次兒子回國探望，他都轉過身去面對牆壁，拒絕與兒子說話，直到過世都帶著恨。

這些是曹愛蘭身邊發生的故事。

長期致力於婦女權益及老年福利的前政務官曹愛蘭，和先生養育了一個兒子，兒子在大學畢業第二年去了美國，念完碩博士之後就在美定居。「他出國的時我就想，當我八十歲可能需要人照顧時，他五十歲，我不認為他回台灣是好的選擇，我意識到我必須照顧自己。」她很早就為自己的「自立老年」做準備，包括打造好自己的財物後盾，也包括她在「病人自主權利法」上路後一周就去簽署了預立醫療決定書，並且在好幾年前就辦理了「意定監護」（在清醒時指定未來的監護人，確保失智後財產與生活能依意願管理）。

曹愛蘭（左）與先生育有一子在美定居，她認為老年必須自立，自己照顧自己。圖／曹愛蘭提供

老後怎被照顧 不能到時候才打算

到了坐七望八的歲數，曹愛蘭聽過太多與Ａ、Ｂ相仿的故事，盡是孤單與悔恨，「那個心情我完全可以體會，身體非常不舒服、心裡非常孤單，他期待一輩子引以為榮的兒女會回來解救他。」期待與現實的落差帶來了生命末期的怨恨。「關於老了要怎麼被照顧，不能等到了要被照顧時才來想，這時是無法理性思考的。」曹愛蘭呼籲，從六十五歲起，身體健康且頭腦清楚時，就應該開始思考老後的照顧問題。

她建議從四個面向準備：心理上，調整對子女的期待。預先想像自己七、八十歲需要照顧時，子女正值人生事業與發展的巔峰，就會意識到，子女很難為了照顧父母而放棄正在發展的人生，父母也捨不得讓子女做出這樣的犧牲。在思考老年時先將親子生命狀態想過，就比較容易建立「自主老年」的意識。

經濟上，建立穩固的財務後盾。曹愛蘭舉自己為例，她因為當過多年政務官，退休後的勞保月退每個月只有一萬多元，不足以支應生活，於是她用名下兩間房創造被動收入補足退休生活所需—新店的房子賣掉買債券領息，淡水的房產委託「崔媽媽基金會」包租代管，確保每個月有足夠的生活費，支應老後的生活及照顧需求。

想要怎樣醫療 先預先簽署決定書

第三，透過法律工具決定老年的尊嚴與自主。「每個人都希望倒下去就死，不要多折磨，但是如此幸運的很少，所以要先想好你想要怎麼樣的醫療。」她提醒，每個人都必須意識到自己一定會老、會糊塗、會有身處病痛卻無法替自己決定的時刻，她建議大家預先簽署「預立醫療決定書」，明確拒絕無效醫療。另外，雖然先生是她的法定監護人，但是兩個老人家，誰先走都不一定，於是曹愛蘭也辦理了「意定監護」，未來失智後，監護人第一順位是先生，若連先生都不在或是沒能力代為處理，指定了第二監護人。

最後是實質的生活準備。她會和先生討論要如何被照顧，也關注養老宅，商量當行動不便時要住哪裡。除此之外，她也準備了「單程行李箱」，放入預先寫好遺書、財產清單，並將珍貴物品如絲巾、戒指等放入，並附一張字條表明離世後想要贈送的對象。