台中訪視轄內203場養禽場均無異狀 中市府：最小規模、最高規格防疫

台中市豐原區豐康畜牧場爆出禽流感，市府昨撲殺案場雞隻，今天訪視完全市203場養禽場，均無異狀；案場流出7125台斤雞蛋，市府截至今天中午已下架85.51台斤，餘下已售出，目前市售端沒有問題蛋品。市府強調，這次禽流感疫情今年規模最小，卻是最高規格防疫。

台中市長盧秀燕今天下午召開禽流感專案會議，要求各局處持續加強防疫。民政局表示，今天已完成203場養禽場訪視，均無異狀，也要求各區公所強化巡查密度，下周會再次訪視轄內養禽場，確保各項防疫措施到位。

警察局說明，關於豐康畜牧場將死雞載運到苗栗後龍一事，豐原分局與苗栗縣警局竹南分局共同偵辦，通知顏姓地主到案說明，地主坦承和豐康牧場雲姓場主認識，今年1月起接受委託，載運死雞屍體到該地掩埋，警方調閱車輛行車軌跡，與供述相符；死雞屍體已全數挖出，場地也完成清消。

動保處表示，昨天大甲區公所通報大甲堤防路出海口有10隻雞隻屍體散落，動保處派員到場，發現總共約有60隻雞隻屍體，採樣送驗，今結果出爐，禽流感病毒呈陰性；動保處已完成現場環境清消，環保局協助屍體清運銷毀，警察局也調閱監視器追查可疑車輛，目前研判沒有豐康牧場相關足跡。

食安處報告，豐康牧場元旦到27日售出7125台斤雞蛋，農業局另外封存236台斤；流入市面的7125台斤中，截至今天中午已下架85.51台斤，其餘均售出，各業者已完成下架通知和退貨通告，目前市售端沒有問題蛋品流通。