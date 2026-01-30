無照駕駛加重罰則31日實施 違規者需自費參加講習

快訊

中央社／ 台北30日電
立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機車、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元。 示意圖／ingimage

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機車、汽車駕駛最高各處3萬6000元、6萬元。公路局今天說，31日將施行，且所有無照駕駛違規者需自費參加道安講習。

交通部公路局表示，為導正民眾錯誤駕駛觀念，1月31日修正施行道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，提高無照駕駛罰鍰，其中汽車無照駕駛最高罰鍰提高至新台幣6萬元，機車提高至3萬6000元，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，以及一律當場移置保管車輛，此外，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習課程。

公路局說明，以往為遏止未成年人因心智不成熟，駕駛車輛導致嚴重事故，已先針對未滿18歲無照駕駛違規人召回並安排講習，但近年來無照駕駛數量持續上升，經統計，114年未成年無照駕駛數量約2萬件，成年無照駕駛約26萬件。

為配合道路交通安全講習辦法修正，公路局表示，講習班別新增「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元，課程涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」，除了幫助違規者回到合法駕駛的行列，也宣導相關的民、刑事責任，並加入正確使用駕駛輔助系統。

公路局表示，若無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，會處1800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月（禁考）；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車牌照6個月。

公路局呼籲，無照駕駛罰鍰由原6000元至2萬4000元，修法改為無上限，無照駕駛代價極高，期望透過新增的講習課程，引導違規者循正確管道考取駕照，確保每位用路人皆具備完整的駕駛技能與正確的法治觀念，共同維護交通安全。

無照駕駛 修法

