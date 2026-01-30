快訊

挪用逾8千億…越南女富豪成功逃死 還向法官討柏金包給兒孫「紀念」

輝達尾牙宴登場！黃仁勳不穿皮衣著「新造型」 通化街水果阿姨成座上賓

五旬婦心因性休克 送醫查出竟是運動後水療大量流汗釀禍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊說明低血鉀症狀。圖／員榮提供
員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊說明低血鉀症狀。圖／員榮提供

冷氣團來襲彰化縣52歲江姓女子照常運動，先運動1小時再泡水療池30分鐘，竟在淋浴時昏倒，不知過多久醒來，走出浴間自行求救被送醫。醫師診斷運動大量流汗、泡熱水太久，造成血鉀值過低導致心因性休克，幸好送醫不遲，治療後當天出院。

員榮體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊今表示，江女到院，醫師會診了解她的病史，沒明顯慢性腎臟疾病，進一步了解她昏倒前的活動，原來在運動後到高溫環境停留時間較久，大量流汗、電解質流失，造成低血鉀症（血鉀值過低），引發血壓下降、心跳過快、心律不整，最後導致心因性休克。

江女告訴醫護，冷氣團來襲那天她吃過晚餐，到健身中心先跑步再舉啞鈴合計約1小時，然後到水療池放鬆，那天水療池溫度約42度，她泡半小時之後去淋浴，走進淋浴間忽感心跳微弱，四肢力量好像被抽空。

「腦海立刻『是不是要死了？』家裡東西都還沒整理好，重要資料放在哪裡家人根本不知道。」她說，昏倒前覺得自己「快不行了」，用最後力氣沖掉洗髮乳就不醒人事，不知過了多久她醒來，用力圍上浴巾走出浴間求救，被其他運動人士協助送醫。

員榮醫院腎臟科主任孫樹俊表示，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟節律的重要電解質，一旦血鉀過低，可能出現肌肉無力、抽筋、心悸，嚴重時引發心律不整、昏厥而心因性休克可能致命；低血鉀雖是臨床上相當常見卻容易被忽略的問題，洗三溫暖或待在蒸氣室時間過長，大量流汗使電解質流失，正是誘發低血鉀一項重要原因。

孫樹俊建議，大量流汗後應適當補充水分與電解質，避免空腹或過度疲勞時進入高溫環境，泡湯或蒸氣時間不宜過長，若有不適就應立刻補充水分及電解質。

運動 冷氣團 腎臟

延伸閱讀

不傷腎還能護腎！腎臟科醫師破解慢性病用藥「2大迷思」

1天1杯蔬菜汁差點送命！94歲嬤血鉀爆表 醫驚：孝心險成健康殺手

媽媽躲車後不出…陸女童哭喊狂追找嘸人 崩潰倒地身亡

冬天洗澡太久反而傷身？醫提醒淋浴5分鐘就好 小心洗出胸悶

相關新聞

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

疾管署今公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、...

檳榔攤買不到！網推「保力達羊肉爐」爆紅 衛生局示警：違法販售罰200萬

隨著氣溫變化，許多民眾喜歡吃羊肉爐、薑母鴨來進補暖身。近日就有網友分享自創的「獨門祕方」，竟是在羊肉爐中加入台灣勞工朋友熟悉的提神飲品「保力達B」，大讚口感升級、暖身又暖心。貼文更釣出內行網友揭露保力達B的「驚人身世」，原來這款國民飲料早期竟是專為「產後婦女」設計的營養補給品。

台中禽流感大量斃死雞偷運苗栗掩埋 開挖一查「總數高出通報數」

苗栗縣後龍鎮外埔地區的大排水溝1月26日發現遭棄置斃死雞235隻，隨後依台中市提供的資料，顯示鎮內另有私有地遭非法掩埋斃...

適逢櫻花季…台灣虎航突砍1%夏季航班 民航局曝原因「有機師離職」

台灣虎航日前才剛宣布年終平均高達十點六個月，不料如今卻傳出無預警取消今年夏季赴日航班，由於適逢櫻花季和黃金周，讓民眾抱怨...

今年首例7旬男染漢他病毒喪命 北市環保局清潔消毒大安區住家

北市今日公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，且為國內今年首例。衛生局說，死亡個案是居住大安區70多歲男性，近期無國內外旅...

台鐵證實平溪線31日復駛 瑞芳至菁桐公路接駁同步停止

台鐵公司今天表示，平溪線瑞芳至菁桐間列車，將於1月31日恢復正常行駛，原先停駛期間提供的瑞芳至菁桐公路接駁，將同步停止

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。