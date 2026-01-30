五旬婦心因性休克 送醫查出竟是運動後水療大量流汗釀禍
冷氣團來襲彰化縣52歲江姓女子照常運動，先運動1小時再泡水療池30分鐘，竟在淋浴時昏倒，不知過多久醒來，走出浴間自行求救被送醫。醫師診斷運動大量流汗、泡熱水太久，造成血鉀值過低導致心因性休克，幸好送醫不遲，治療後當天出院。
員榮體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊今表示，江女到院，醫師會診了解她的病史，沒明顯慢性腎臟疾病，進一步了解她昏倒前的活動，原來在運動後到高溫環境停留時間較久，大量流汗、電解質流失，造成低血鉀症（血鉀值過低），引發血壓下降、心跳過快、心律不整，最後導致心因性休克。
江女告訴醫護，冷氣團來襲那天她吃過晚餐，到健身中心先跑步再舉啞鈴合計約1小時，然後到水療池放鬆，那天水療池溫度約42度，她泡半小時之後去淋浴，走進淋浴間忽感心跳微弱，四肢力量好像被抽空。
「腦海立刻『是不是要死了？』家裡東西都還沒整理好，重要資料放在哪裡家人根本不知道。」她說，昏倒前覺得自己「快不行了」，用最後力氣沖掉洗髮乳就不醒人事，不知過了多久她醒來，用力圍上浴巾走出浴間求救，被其他運動人士協助送醫。
員榮醫院腎臟科主任孫樹俊表示，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟節律的重要電解質，一旦血鉀過低，可能出現肌肉無力、抽筋、心悸，嚴重時引發心律不整、昏厥而心因性休克可能致命；低血鉀雖是臨床上相當常見卻容易被忽略的問題，洗三溫暖或待在蒸氣室時間過長，大量流汗使電解質流失，正是誘發低血鉀一項重要原因。
孫樹俊建議，大量流汗後應適當補充水分與電解質，避免空腹或過度疲勞時進入高溫環境，泡湯或蒸氣時間不宜過長，若有不適就應立刻補充水分及電解質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言