五旬婦心因性休克 送醫查出竟是運動後水療大量流汗釀禍

冷氣團來襲彰化縣52歲江姓女子照常運動，先運動1小時再泡水療池30分鐘，竟在淋浴時昏倒，不知過多久醒來，走出浴間自行求救被送醫。醫師診斷運動大量流汗、泡熱水太久，造成血鉀值過低導致心因性休克，幸好送醫不遲，治療後當天出院。

員榮體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊今表示，江女到院，醫師會診了解她的病史，沒明顯慢性腎臟疾病，進一步了解她昏倒前的活動，原來在運動後到高溫環境停留時間較久，大量流汗、電解質流失，造成低血鉀症（血鉀值過低），引發血壓下降、心跳過快、心律不整，最後導致心因性休克。

江女告訴醫護，冷氣團來襲那天她吃過晚餐，到健身中心先跑步再舉啞鈴合計約1小時，然後到水療池放鬆，那天水療池溫度約42度，她泡半小時之後去淋浴，走進淋浴間忽感心跳微弱，四肢力量好像被抽空。

「腦海立刻『是不是要死了？』家裡東西都還沒整理好，重要資料放在哪裡家人根本不知道。」她說，昏倒前覺得自己「快不行了」，用最後力氣沖掉洗髮乳就不醒人事，不知過了多久她醒來，用力圍上浴巾走出浴間求救，被其他運動人士協助送醫。

員榮醫院腎臟科主任孫樹俊表示，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟節律的重要電解質，一旦血鉀過低，可能出現肌肉無力、抽筋、心悸，嚴重時引發心律不整、昏厥而心因性休克可能致命；低血鉀雖是臨床上相當常見卻容易被忽略的問題，洗三溫暖或待在蒸氣室時間過長，大量流汗使電解質流失，正是誘發低血鉀一項重要原因。

孫樹俊建議，大量流汗後應適當補充水分與電解質，避免空腹或過度疲勞時進入高溫環境，泡湯或蒸氣時間不宜過長，若有不適就應立刻補充水分及電解質。