今年首例7旬男染漢他病毒喪命 北市環保局清潔消毒大安區住家

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國內今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，死亡個案是居住大安區70多歲男性，經疫調發現住家周遭常有鼠類出沒，環保局今已在住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。圖／北市衛生局提供
北市今日公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，且為國內今年首例。衛生局說，死亡個案是居住大安區70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家，經疫調發現住家周遭常有鼠類出沒，環保局今已在住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。

衛生局疫調發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，他於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。  衛生局及環保局1月23日前往個案住家及周邊捕鼠，釐清可能感染源，並環境噴消及衛教等防治，27日已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性。29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，環保局今天對個案住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。

衛生局表示，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，傳染途徑是由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒汙染的空氣或物體、被帶病毒的齧齒類動物咬傷等方式感染，因此預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，請務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。

如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1：9比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或汙染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄；如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，亦應清洗消毒並曬乾再行收存。

衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

衛生局也呼籲民眾，落實居家防鼠3不策略，「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應盡快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置在密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。

國內今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，環保局今已在北市個案住家附近噴消、孳清、投藥與滅鼠，共捕獲4隻老鼠，其中2隻經檢驗漢他病毒抗體為陽性。圖／北市衛生局提供
