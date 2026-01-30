台鐵證實平溪線31日復駛 瑞芳至菁桐公路接駁同步停止

快訊

中央社／ 台北30日電
台鐵公司今天表示，平溪線瑞芳至菁桐間列車，將於1月31日恢復正常行駛，原先停駛期間提供的瑞芳至菁桐公路接駁，將同步停止。 聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影
台鐵公司今天表示，平溪瑞芳至菁桐間列車，將於1月31日恢復正常行駛，原先停駛期間提供的瑞芳至菁桐公路接駁，將同步停止。

平溪線在114年10月下旬因連續豪雨及基隆河水位暴漲影響，造成局部路段路基流失及多處邊坡不穩，原訂於春節前搶通，台鐵昨天宣布，將於1月31日正式恢復平溪線全線營運，通車前已完成全線軌道、號誌、電力及邊坡等設施試運轉與自主聯合檢查，確認行車安全無虞。

台鐵表示，停駛期間另針對嶺腳、十分、菁桐等車站辦理旅運設施改善作業，包括車站牆面粉刷、廁所整修（蹲式改座式馬桶、地坪止滑、增設扶手與求助鈴等），同步優化乘車動線與候車環境，提升整體服務品質；另配合地方需求，在復建工程中完成3公尺寬產業道路改善，兼顧地方通行及救災需求。

原先台鐵瑞芳至菁桐列車停駛期間，採公路接駁，接駁車停靠瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」等站，採折返行駛，台鐵今天告訴中央社記者，平溪線1月31日復駛，將恢復正常列車行駛，原停駛期間所實施接駁將同步停止，不再另行提供接駁措施。

根據台鐵統計，平溪線瑞芳至菁桐間在停駛前，去年平均每月每站進出人次，以瑞芳站最多，上車人數月平均15萬3939人、下車人數月平均16萬5395人；其次是十分站上車人數月平均3萬2734人、下車人數月平均3萬1868人。

另外，台鐵先前在平溪線停駛期間曾在限定期間試辦開放十分、平溪、菁桐施放天燈。台鐵表示，民眾未來若有施放天燈需求，應由機關（構）、團體或法人依國營台灣鐵路公司路線指定地點施放天燈申請及管理須知，向台鐵地區營運機構提出申請，台鐵將就申請案件依規定受理及審查，申請施放天燈經審查許可者，得報交通部同意後施行。

台鐵 平溪 瑞芳

