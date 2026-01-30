別只會吃鮭魚！ 國內「隱藏版生魚片」清單曝光 內行激推：新鮮又美味

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣其實有許多優質魚種如海鱺、紅甘、煙仔虎等適合作為生魚片，但因處理工序繁雜且成本較高，通常只在專門店或產地才能吃到。示意圖／Ingimage
台灣其實有許多優質魚種如海鱺、紅甘、煙仔虎等適合作為生魚片，但因處理工序繁雜且成本較高，通常只在專門店或產地才能吃到。示意圖／Ingimage

台灣四面環海，漁獲資源豐富，生魚片更是許多饕客的最愛。然而，有網友感到疑惑，為何無論走到哪裡，多數店家販售的生魚片品項總是離不開「鮭魚鮪魚、旗魚」這老三樣？除非特地前往屏東東港等漁港產地，否則很難吃到紅甘、海鱺或其他特殊魚種。貼文曝光引發討論，也釣出許多餐飲業者揭露背後的成本辛酸與供貨內幕。

原PO在Threads上發文表示，自己騎車時突然想到這個問題，感覺市面上的生魚片選擇相當單調，除了少數店家偶爾供應紅甘或海鱺外，幾乎都被「鮭鮪旗」壟斷，讓他不禁好奇背後原因。

對此，許多從事水產或日料的內行網友紛紛跳出來解答。主要原因在於「供應鏈穩定度」與「處理成本」。業者指出，鮭魚、鮪魚、旗魚這「生魚片三寶」通常由大公司進口，供應鏈非常成熟，店家只需一通電話，處理好的冷凍魚磚就會直接送到店裡，不僅不用半夜跑漁港搶貨，更省去了殺魚、去鱗、去內臟的繁瑣工序與廢料成本。

反觀野生魚種，不確定性極高。有專業賣家透露，經營野生魚生魚片需要看天吃飯，必須提前觀察海象，並在凌晨前往基隆崁仔頂或各大漁港親自挑貨；買回來後還得經過繁複的「津本式熟成」、包裝、補冰等工序，往往需要3至4名人力才能維持運作。相較於冷凍魚磚的高出肉率與低人力成本，野生魚的售價自然較高，一盤綜合野生生魚片可能要價600元以上，與主打「一片10元」的平價店客群完全不同。

也有網友補充，除了成本考量，消費者的接受度也是關鍵。大眾早已習慣「三寶」的口感與油脂香氣，野生魚雖然風味獨特，但個體差異大、取肉率不穩定，若沒有足夠的熟成技術引出香氣，客人反而會覺得平淡無味又昂貴。

除了三寶，台灣還有哪些優質「現流」生魚片？

其實台灣本土有許多魚種非常適合作為生魚片食用，若民眾想嘗鮮，不妨至標榜「現流」或「熟成」的日料店尋找以下幾種美味：

1.海鱺： 台灣箱網養殖的明星魚種，尤以澎湖產最為出名。海鱺口感脆口彈牙，油脂豐富且無腥味，是台灣非常具代表性的生魚片食材。

2.紅甘： 又稱紅魽，肉質細緻甘甜，秋冬季節油脂最為豐厚，經過熟成後風味更佳。

3.煙仔虎： 即齒包鰹，盛產於秋冬至春季。其肉質軟嫩，油脂香氣濃郁，口感接近鮪魚中腹，價格卻相對親民，是許多行家的心頭好。

4.剝皮魚： 雖然外型其貌不揚，但剝皮魚的肉質晶瑩剔透、口感Q彈清爽，淡雅的甜味非常適合作為刺身。

5.鬼頭刀東部常見魚種，雖然常被做成魚排，但新鮮的鬼頭刀生魚片口感軟嫩帶勁，別有一番風味。

生魚片 鮭魚 鮪魚 鬼頭刀 東港 水產 料理 美食

