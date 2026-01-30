快訊

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

亞東醫院留才攬才再出招 加薪平均調幅5.4%、年終4.2個月

中央社／ 新北30日電
亞東醫院外觀照。聯合報系資料照
亞東醫院外觀照。聯合報系資料照

亞東醫院今晚宣布，自1月起調整全院薪資留住人才，非醫師職類專任全職人員每人每月加薪台幣2000元，平均調幅約5.4%，創近20年新高；年終獎金達4.2個月，加發紅包最高5萬元。

新北市亞東醫院院長邱冠明晚間透過新聞稿表示，此次調薪加計獎金制度調整後，全年人事成本預估增加新台幣1.44億元；若納入既有年度調薪機制，近3年累計薪資調幅已達17.4%。

邱冠明指出，感謝遠東集團支持醫療體系與人才培育。此次年終獎金同步升級，單一家醫院發放總額逾新台幣6.5億元，年增18%，並依職別加發最高新台幣5萬元紅包。

面對近年醫護人力吃緊與工作負荷升高，亞東醫院表示，改善醫療職場需政策與社會共同支持。院方指出，提升醫護待遇與工作環境相當重要，醫院將資源回饋第一線，讓留才、攬才落實為具體行動。

院方說，除加薪外，自2024年起發放護理人員白班津貼，並於2026年調增護理留任獎金；同時導入AI智慧醫療工具，協助簡化行政流程、減輕文書負擔，提升臨床照護效率。

院方表示，未來將持續結合「健康台灣深耕計畫」，深化智慧醫療應用，打造更友善的醫療職場環境。

台幣 亞東醫院 加薪 年終獎金

延伸閱讀

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

幸福醫院！長庚醫院發放年終獎金5.2個月 另加發2萬元紅包 總額逾52.4億元

醫院年終大比拚 長庚發5.2個月還送2萬紅包 新光3.75個月並為全院加薪

逾百家公司賠錢董事照樣加薪！2024年「肥貓」前15大 至少年領百萬

相關新聞

亞東醫院留才攬才再出招 加薪平均調幅5.4%、年終4.2個月

亞東醫院今晚宣布，自1月起調整全院薪資留住人才，非醫師職類專任全職人員每人每月加薪新台幣2000元，平均調幅約5.4%，...

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

疾管署今公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、...

「鐘點移工」服務區新增基隆 全台16縣市提供臨短急照顧

勞動部去年4月推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓有臨時、短期、緊急照顧需求的家庭可聘請鐘點外籍看護工。勞動部今表示，即...

基隆往返大台北14條主要國道客運 春節每日1千餘班次疏運

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至台北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏...

台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

台中市豐原區一處牧場近日爆發H5N1高病原性禽流感，消息一出引發消費者對雞蛋安全的關注。由於涉事牧場名為「豐康」，與知名連鎖超市「楓康」讀音相同，意外導致賣場無端受波及。對此，楓康超市緊急發出聲明澄清雙方並無關聯。而在食安疑慮升溫之際，無毒教母譚敦慈也特別列出6大安心吃蛋守則，提醒民眾務必將蛋煮熟，避免食用生蛋以策安全。

又見農安街事件？警查同志會館將保險套列證物 疾管署：審慎衡酌必要性

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。