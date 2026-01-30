亞東醫院留才攬才再出招 加薪平均調幅5.4%、年終4.2個月
亞東醫院今晚宣布，自1月起調整全院薪資留住人才，非醫師職類專任全職人員每人每月加薪新台幣2000元，平均調幅約5.4%，創近20年新高；年終獎金達4.2個月，加發紅包最高5萬元。
新北市亞東醫院院長邱冠明晚間透過新聞稿表示，此次調薪加計獎金制度調整後，全年人事成本預估增加新台幣1.44億元；若納入既有年度調薪機制，近3年累計薪資調幅已達17.4%。
邱冠明指出，感謝遠東集團支持醫療體系與人才培育。此次年終獎金同步升級，單一家醫院發放總額逾新台幣6.5億元，年增18%，並依職別加發最高新台幣5萬元紅包。
面對近年醫護人力吃緊與工作負荷升高，亞東醫院表示，改善醫療職場需政策與社會共同支持。院方指出，提升醫護待遇與工作環境相當重要，醫院將資源回饋第一線，讓留才、攬才落實為具體行動。
院方說，除加薪外，自2024年起發放護理人員白班津貼，並於2026年調增護理留任獎金；同時導入AI智慧醫療工具，協助簡化行政流程、減輕文書負擔，提升臨床照護效率。
院方表示，未來將持續結合「健康台灣深耕計畫」，深化智慧醫療應用，打造更友善的醫療職場環境。
