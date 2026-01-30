北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

疾管署今公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，不過仍因敗血症多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。

疾管署說明，北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，發病後8天於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。台北市衛生局公布，個案為居住大安區70多歲男性。

疾管署表示，個案主要活動地為住家，家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。相關接觸者共4人，同住家人1人曾有咳嗽症狀，經採檢送驗為陰性，餘3名非同住家人無疑似症狀。地方衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）汙染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年2022至2025年同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例占66%為多，年齡則以40歲以上29例占66%為多，其中1例為境外移入個案感染國家為印尼。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水100cc市售漂白水+1公升清水潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除汙物拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。相關資訊請至疾管署全球資訊網撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。