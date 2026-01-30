快訊

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性。本報資料照片
疾管署今日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性。本報資料照片

疾管署今公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，不過仍因敗血症多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。

疾管署說明，北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，發病後8天於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。台北市衛生局公布，個案為居住大安區70多歲男性。

疾管署表示，個案主要活動地為住家，家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。相關接觸者共4人，同住家人1人曾有咳嗽症狀，經採檢送驗為陰性，餘3名非同住家人無疑似症狀。地方衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）汙染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年2022至2025年同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例占66%為多，年齡則以40歲以上29例占66%為多，其中1例為境外移入個案感染國家為印尼。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水100cc市售漂白水+1公升清水潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除汙物拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。相關資訊請至疾管署全球資訊網撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

漢他病毒 疾管署 老鼠 衛生局 北市

延伸閱讀

又見農安街事件？警查同志會館將保險套列證物 疾管署：審慎衡酌必要性

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

新光醫院春節期間病房全開 啟動「跨科住院」機制盼解急診壅塞

7處養雞場爆禽流感疫情 石崇良：雞蛋傳播機率低、禽傳人列重點監測

相關新聞

亞東醫院留才攬才再出招 加薪平均調幅5.4%、年終4.2個月

亞東醫院今晚宣布，自1月起調整全院薪資留住人才，非醫師職類專任全職人員每人每月加薪新台幣2000元，平均調幅約5.4%，...

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

疾管署今公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、...

「鐘點移工」服務區新增基隆 全台16縣市提供臨短急照顧

勞動部去年4月推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓有臨時、短期、緊急照顧需求的家庭可聘請鐘點外籍看護工。勞動部今表示，即...

基隆往返大台北14條主要國道客運 春節每日1千餘班次疏運

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至台北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏...

台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

台中市豐原區一處牧場近日爆發H5N1高病原性禽流感，消息一出引發消費者對雞蛋安全的關注。由於涉事牧場名為「豐康」，與知名連鎖超市「楓康」讀音相同，意外導致賣場無端受波及。對此，楓康超市緊急發出聲明澄清雙方並無關聯。而在食安疑慮升溫之際，無毒教母譚敦慈也特別列出6大安心吃蛋守則，提醒民眾務必將蛋煮熟，避免食用生蛋以策安全。

又見農安街事件？警查同志會館將保險套列證物 疾管署：審慎衡酌必要性

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。