鞋全家福春節全面85折
恭喜新年好! 鞋全家福一馬當先來給大家送禮，即日起～2/23幸福加馬新春特賣全面85折，邀請大家買新鞋、喜開運，單筆結帳滿$888送馬年限量開運紅包袋乙組（數量有限,送完為止），還有每日一物/加價購雙福袋，85折期間會員持卡獨享再95折，APP會員歡迎使用當月壽星優惠，鞋全家福祝您2026馬上開運、大吉大利。
開運紅包袋
活動期間單筆滿$ 888送馬年限量開運紅包袋乙組，開運搶頭香，紅包袋超級限量、送完即止。
鞋全家福商品卡
鞋全家福商品卡使用簡易便利，餘額可留存卡內下次使用，讓購鞋更彈性，鞋全家福商品卡有$1000元、$500元及$100元，送禮自用兩相宜，三種面額可互相搭贈，佳節贈品或捐助偏鄉弱勢，鞋全家福商品卡暖心實用，歡迎企業機關、愛心公益團體及公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2
禦寒外套限時特惠
即日起-2/23購買品牌外套享超特惠價
▶diadora 男女可拆三合一防風外套 特惠價$1188 (原價NT$1,690)
▶KANGOL暖絨外套 特惠價$1588 (原價NT$2,190)
品牌運動鞋熱銷款限時７５折
即日▶2/23春節85折期間，購買運動品牌指定款任一雙７５折。
鞋全家福線上購物
鞋全家福線上購物手機、平板e指輕鬆下單，選擇實體門市自取完全免運，同時線上線下優惠同步享受，鞋全家福線上購物便利、優惠與溫暖服務一次到位，歡迎舊雨新知多加利用
線上購物專屬『滿仟折百』
即日起到2/26，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入【CJM-100】現折$100元。
加入鞋全家福
會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間新申辦會員也可再享95折，開卡綁定鞋全家福APP，就送開卡禮『100元電子折價券』、APP會員每年生日當月再送$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。
▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！
昂路名鞋館 –春節特惠多更多
(A)即日起→2/23至昂路名鞋館實體門市購物滿額現折
▶單筆結帳滿$3,000元抽紅包袋一次，最高現折$300元。
▶▶單筆結帳滿$5,000元現折$500元。
(B)金馬年特別加碼
▶即日起→3/31於門市購買正價品單筆滿$10,000元，現折$2000元。
昂路名鞋館線上購物
即日起→2/23，昂路名鞋館線上購物專屬加碼
❤馬年奔騰迎新春，昂路全館消費滿$2026元，折$250元、滿$3200元，折$300元
滿額最高可折$500元。
鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/
鞋全家福粉專：https://www.facebook.com/familyshoesinfo
鞋全家福IG ：https://www.instagram.com/familyshoes_ig/
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言