鞋全家福春節全面85折

恭喜新年好! 鞋全家福一馬當先來給大家送禮，即日起～2/23幸福加馬新春特賣全面85折，邀請大家買新鞋、喜開運，單筆結帳滿$888送馬年限量開運紅包袋乙組（數量有限,送完為止），還有每日一物/加價購雙福袋，85折期間會員持卡獨享再95折，APP會員歡迎使用當月壽星優惠，鞋全家福祝您2026馬上開運、大吉大利。

開運紅包袋

活動期間單筆滿$ 888送馬年限量開運紅包袋乙組，開運搶頭香，紅包袋超級限量、送完即止。

鞋全家福商品卡

鞋全家福商品卡使用簡易便利，餘額可留存卡內下次使用，讓購鞋更彈性，鞋全家福商品卡有$1000元、$500元及$100元，送禮自用兩相宜，三種面額可互相搭贈，佳節贈品或捐助偏鄉弱勢，鞋全家福商品卡暖心實用，歡迎企業機關、愛心公益團體及公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

禦寒外套限時特惠

即日起-2/23購買品牌外套享超特惠價

▶diadora 男女可拆三合一防風外套 特惠價$1188 (原價NT$1,690)

▶KANGOL暖絨外套 特惠價$1588 (原價NT$2,190)

品牌運動鞋熱銷款限時７５折

即日▶2/23春節85折期間，購買運動品牌指定款任一雙７５折。

鞋全家福線上購物

鞋全家福線上購物手機、平板e指輕鬆下單，選擇實體門市自取完全免運，同時線上線下優惠同步享受，鞋全家福線上購物便利、優惠與溫暖服務一次到位，歡迎舊雨新知多加利用

鞋全家福線上購物網

線上購物專屬『滿仟折百』

即日起到2/26，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入【CJM-100】現折$100元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

加入鞋全家福

會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間新申辦會員也可再享95折，開卡綁定鞋全家福APP，就送開卡禮『100元電子折價券』、APP會員每年生日當月再送$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！

昂路名鞋館 –春節特惠多更多

(A)即日起→2/23至昂路名鞋館實體門市購物滿額現折

▶單筆結帳滿$3,000元抽紅包袋一次，最高現折$300元。

▶▶單筆結帳滿$5,000元現折$500元。

(B)金馬年特別加碼

▶即日起→3/31於門市購買正價品單筆滿$10,000元，現折$2000元。

昂路名鞋館線上購物

即日起→2/23，昂路名鞋館線上購物專屬加碼

❤馬年奔騰迎新春，昂路全館消費滿$2026元，折$250元、滿$3200元，折$300元

滿額最高可折$500元。

(線上購物專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒) 圖／鞋全家福 提供

鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/

鞋全家福粉專：https://www.facebook.com/familyshoesinfo

鞋全家福IG ：https://www.instagram.com/familyshoes_ig/