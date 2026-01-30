快訊

檳榔攤買不到！網推「保力達羊肉爐」爆紅 衛生局示警：違法販售罰200萬

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友突發奇想將保力達B加入羊肉爐中烹煮，大讚味道鮮美且暖身，引發熱議。 聯合報系資料照
隨著氣溫變化，許多民眾喜歡吃羊肉爐、薑母鴨來進補暖身。近日就有網友分享自創的「獨門祕方」，竟是在羊肉爐中加入台灣勞工朋友熟悉的提神飲品「保力達B」，大讚口感升級、暖身又暖心。貼文更釣出內行網友揭露保力達B的「驚人身世」，原來這款國民飲料早期竟是專為「產後婦女」設計的營養補給品。

原PO在Threads上發文分享，自己在家煮羊肉爐調理包時，不依照包裝指示加水，而是突發奇想加入了「保力達B」。她表示，煮滾時先加入150mL，等料熟了再補50mL，結果意外地「完全大成功」，湯頭不僅超好吃，喝一碗就有微醺感，「暖身又暖心」。

這道創意料理曝光後，立刻掀起網友熱議。不少人驚呼根本是「暗黑料理」，開玩笑表示「喝完明天去工地會不會不自覺講流利術語」、「明天的氣力今晚就傳便便」、「這是要給A-Lin喝的吧」；也有嘗試過的網友表示支持，認為該飲品本身含有中藥材，與藥膳湯底其實很搭，甚至有人建議可以加椰奶變成「南洋風味」。

有內行網友跳出來科普關於保力達的「冷知識」，他指出，保力達早期確實是為了「產後媽媽」設計的營養補給品，因其配方含有當歸、川芎、人參及維生素B群等成分，具有補血、消除疲勞及增加乳汁分泌等功效。後來因醫學觀念進步，認為孕哺期間不宜飲用含酒精產品，才逐漸轉型為現今大眾熟知的提神飲品，早期甚至還推出過「學生版」的保力達，讓許多年輕網友大開眼界。

雖然創意吃法引人躍躍欲試，但必須注意保力達B在法律上的歸類。台中市食品藥物安全處曾公告提醒，保力達B與維士比屬於「指示用藥」，並非一般提神飲料，且酒精濃度高達10%（約等同於紅酒）。依據法規，僅有具備藥商許可執照的藥局或藥商才能販售，一般的檳榔攤、雜貨店或超商若違規販售，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

食安處也呼籲民眾，這類含酒精內服液劑應依照藥師指示使用，建議每次服用量為30至40毫升。若將其加入火鍋烹煮，雖酒精會揮發，但仍需注意攝取量，且飲用後應避免駕駛車輛或操作危險機械，以免發生危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 孕婦

隨著氣溫變化,許多民眾喜歡吃羊肉爐、薑母鴨來進補暖身。近日就有網友分享自創的「獨門祕方」,竟是在羊肉爐中加入台灣勞工朋友熟悉的提神飲品「保力達B」,大讚口感升級、暖身又暖心。貼文更釣出內行網友揭露保力達B的「驚人身世」,原來這款國民飲料早期竟是專為「產後婦女」設計的營養補給品。

