新年健康財富滿滿！Costco白蘭氏6大精補品必買，2/2-2/15狂折最高$360，健康過好年

迎接「馬」年，返鄉團聚、連日聚會、熬夜追劇、應酬輪番上陣；生活節奏一亂，健康就容易亮紅燈。年節不只要吃好、送好，更要補對、補有感，趁2/2–2/15白蘭氏於好市多（Costco）推出年節促銷，正是為自己與家人補健康、送禮的最佳時機；6款明星商品超值優惠，幫你在新的一年補健康、也省荷包，真正做到健康過好年。

活力好思緒首選｜白蘭氏雞精

想要體力更好，提升專注反應力，非「白蘭氏雞精」莫屬；擁有國家健康食品標章，可抗疲勞、幫助免疫調節，關鍵成分微分子肌肽，是活力與思緒清晰的關鍵，新年日常保養超適合，每天早上一瓶，消除隔夜疲憊，打造高續航體力與靈活思緒。

3C族晶亮保養｜黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲

長時間盯螢幕早已是現代人的日常，「白蘭氏葉黃素精華飲」，採用液態、專利游離型葉黃素，提升20倍吸收率（^根據2013年《歐洲營養學期刊》報告顯示，白蘭氏產品添加之葉黃素吸收率，超過同類產品的表現），葉黃素與玉米黃素5:1黃金比例，加上黑醋栗與維生素E，維持眼睛晶亮舒適。

每天一瓶「白蘭氏葉黃素精華飲」，過年追劇、滑手機也更安心。促銷折 $280，折扣後$1099。 攝影／吳宸葳

年節護肝必備｜旭沛蜆精

應酬多、作息不規律的族群，過年更需要護肝幫手。「旭沛蜆精」是國家認證健康食品，實驗證實有效護肝，有助降低血清中GOT/GPT，零膽固醇、低鈉、不添加防腐劑，年節護肝必備。

實驗證明有效護肝的「旭沛蜆精」，年節應酬族必收。 攝影／吳宸葳

美麗補給｜活顏馥莓飲

「活顏馥莓飲」是許多內行人默默回購的美顏聖品，眾多網友回饋「氣色明顯提升，減少暗沉」、「顯得有紅潤感與自帶女神光」。富含葡萄子多酚與原花青素，搭配維生素E及蔓越莓精華，酸甜順口，一天一瓶，喚醒好氣色；是女性自用或貼心送禮的最佳選擇。

新年送禮首選｜頂級官燕窩

年節送禮，講究高端與體面，絕對要選「頂級官燕窩」好市多新年限定禮盒。嚴選頂級洞燕窩，口感滑潤；FTIR驗證的真燕窩，經140道嚴謹製程與SGS定期檢驗，富含關鍵營養，幫助維持最佳狀態，適合男女老少飲用。

白蘭氏「頂級官燕窩」好市多新年限定禮盒，最高狂折$360，折扣後特價$1439。 攝影／吳宸葳

隨時補充體力｜養蔘元氣凍

果凍劑型方便攜帶的「養蔘元氣凍」，含足量人蔘精華，添加天然蜂蜜，無咖啡因、無色素、防腐劑，疲憊時即時補充體力、提振精神。連前好市多員工也推薦：「不太有那種讓人恐懼的人蔘苦味，吃到最後反而有種天然蜂蜜的甘甜，果凍口感Q彈」。

疲憊時來一條「養蔘元氣凍」，快速提振精神。 攝影／吳宸葳

白蘭氏新年檔期優惠一次看（2/2-2/15）

好市多限定優惠，錯過再等一年！

1. 白蘭氏雞精（68ml /30入+ 41ml /2入）

● 建議售價 $1475 / 促銷折 $300 / 折扣後 $1175

2. 白蘭氏葉黃素精華飲（60ml /30入）

● 建議售價 $1379 / 促銷折 $280 / 折扣後 $1099

3. 白蘭氏旭沛蜆精（60ml/ 20入）

● 建議售價 $899 / 促銷折 $190 / 折扣後 $709

4. 白蘭氏活顏馥莓飲（50ml /20入）

● 建議售價 $839 / 促銷折 $170 / 折扣後 $669

5. 白蘭氏官燕窩（70g /8入）

● 建議售價 $1799 / 促銷折 $360 / 折扣後 $1439

6. 白蘭氏養蔘元氣凍（15g /34入），**折價期間為2/9-2/22**

● 建議售價 $1299 / 促銷折 $260 / 折扣後 $1039

白蘭氏新年促銷最高省$360，大包裝超划算，自用送禮一次買齊，買多省更多，趕緊衝一波！ 攝影／吳宸葳

此外，別忘了參加「白蘭氏健康大富翁」活動，補健康再加碼好康。於好市多購買白蘭氏任一系列產品，不限金額，加入白蘭氏LINE好友並登錄發票，就送刮刮卡一張，人人有獎，還能週週抽萬元現金。

活動期間：2026/1/5–2/20

活動網址

好市多「白蘭氏」6大精補品年節優惠，從體力、晶亮、護肝到美顏通通顧到，讓你健康過好年、荷包也不失血。 攝影／吳宸葳

新的一年，就從為自己與家人打造健康底子開始。把握好市多新年優惠檔期，一次補齊白蘭氏精補品，健康、財運滾滾來；自用、送禮、優惠一次到位，補健康還能拿好康！