從年菜到年禮都講究 Mia C’bon嚴選新春頂級好味道

不用四處奔走採購，這一站進口年貨、精品選品輕鬆搞定年菜年禮。 圖／Mia C’bon 提供

還在為打點年菜年禮傷腦筋嗎？親友最愛的新鮮櫻桃、日本米果，團圓必備的鮑魚佛跳牆……，有頂級超市嚴選掛保證一站就搞定省事又省心！年前就到Mia C'bon，進口年貨、精品選品讓年禮免煩惱，還有澎拜年菜優質選，搭配現金折價更令人滿意。

年前總是讓人為籌辦前菜年禮忙得團團轉，尤其是急著要回禮、挑不到滿意的伴手好物，心裡就是很難踏實。忙碌都會人的心聲頂級超市Mia C'bon明白，要做好高端消費群的後盾，提供嚴選好物、就近採購，多年選品經驗讓大家送禮自用都超級滿意。

高品質鮮果，是年禮健康優質選。 圖／Mia C’bon 提供

2026金馬賀歲馳耀新春亮出不容錯過的伴手好禮。大推金盒空運澳洲櫻桃禮盒，果實飽滿、硬脆香甜，2公斤裝是高檔送禮鮮果首選，大人小孩都喜歡。還有來自日本小倉山莊「千年の寿」米果禮盒，來自京都的仙貝老舖名店，從包裝開始就蘊藏祝福長壽、迎接新年的心意，脆口美味更是擄獲人心，送禮超有面子。

挑一份大人小孩都愛的禮盒，送禮自用闔家都歡喜。 圖／Mia C’bon 提供

年菜更是Mia C'bon用心挑選的重頭戲。有來自台中福華大飯店禮盒系列，常溫鮑魚佛跳牆、琥珀黑羽老火雞、玉露珍菇燉土雞……都很推薦買起來備著。不會塞爆冷凍庫，家裡來客隨時應援上桌。來自名廚手藝當圍爐湯頭很可以，加料下麵好有滋味，肯定是都會區人士新春加菜的聰明選擇。

Mia C'bon還有請「十得私廚」端出佛跳牆，這一盅「迎春佛跳牆」湯底以老母雞、豬大骨精心慢火熬製，採用10種嚴選食材澎派食材燉煮，意喻十全十美，色香味鮮湯濃郁，輕鬆把團圓味端上桌，讓圍爐桌上講究的一道美食贏得大家的歡心。

Mia C'bon嚴選的年菜，無論是圍爐或是接待親友，都是聰明選擇！ 圖／Mia C’bon 提供

嚴選年菜年禮方便大家採購，Mia C'bon還送上好康一起金馬賀歲。2月4日到3月3日期間，當日單筆消費滿1,000元就送100元現金折價券，非常親民的回饋門檻，誠意滿滿。同樣的檔期區間，消費滿888元就送馬年精緻紅包袋，加入LINE官方帳號玩遊戲，購物金、開運福袋……開心相贈。

單筆消費滿2,000元，就可以把Mia C'bon磁吸小燈箱帶回家，單筆消費滿3,000元，即可擁有品牌皮革紙巾盒，品味質感美化人生。2月17日大年初一開運時刻11:30快來買福袋，699元就可以把價值2,000元以上的商品驚喜開箱！

受名廚喜愛的美國高端CIRCULON圈圈鍋集點換購在新春期間正在進行，消費500元就有1點，超好用的不沾鍋換購真的省很大。 圖／Mia C’bon 提供

頂級超市Mia C'bon細膩貼心還有宅配服務，消費滿2,000元就可以使用免費宅配。農曆年前從從容容辦年貨、開開心心挑年菜，不用塞車提大小包，一趟Mia C'bon馳耀新春就是優雅好選擇。