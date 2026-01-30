腦中風恐留不可逆硬傷 部桃機械取栓達百例分享經驗
急性腦中風容易造成人體不可逆的硬損傷，嚴重甚至可能導致死亡。衛福部桃園醫院自2021年推腦中風機械取栓治療，本月完成百例，院方今天特別說明病症的嚴重性與新科技對療效的幫助，團隊目標24小時全年無休提供服務，讓時間不再成為治療的限制。
部桃指出，美國「新英格蘭醫學雜誌」2015年刊登急性腦中風大血管阻塞可透過機械取栓顯著改善預後後，台灣2018年將該治療納入健保給付，逐步建立完整的急性腦中風治療體系，部桃也在2021年開始使用這項技術，並在去年引進RAPID AI影像人工智慧系統，提供更精準、個人化的即時治療建議。
醫事放射師劉宇定表示，在病人到院後，第一時間完成腦部電腦斷層與腦灌注影像檢查，協助醫師迅速判斷取栓適應症，在取栓過程中，也需擔任手術助手，確保治療流程高效順暢，唯有團隊高度整合，才能為病人爭取每一分、每一秒。
神經內科醫師江宏基指出，急性腦中風大血管阻塞時，每分鐘有近2百萬個腦細胞不可逆死亡，因此取栓治療品質仰賴急診、神經內科、神經外科、放射科、重症醫學科及麻醉科的跨團隊密切合作。
影像醫學部護理師林家玉因父親曾中風錯過取栓黃金時間，深刻體會延誤治療對病人與家庭影響，所以在醫院組建醫療團隊時，便主動爭取轉任影像醫學部，投入取栓照護工作。她表示，雖然工作壓力極大，但一步一腳印也累積了百例。
神經外科醫師陳捷一則提醒，部分病人在急性期後仍可能併發延遲性腦水腫或出血，需密切觀察並及時介入處理，才能降低後續風險。
