快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

腦中風恐留不可逆硬傷 部桃機械取栓達百例分享經驗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
衛福部桃園醫院組建團隊，強化急性腦中風取栓醫療服務品質。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院組建團隊，強化急性腦中風取栓醫療服務品質。圖／衛福部桃園醫院提供

急性腦中風容易造成人體不可逆的硬損傷，嚴重甚至可能導致死亡。衛福部桃園醫院自2021年推腦中風機械取栓治療，本月完成百例，院方今天特別說明病症的嚴重性與新科技對療效的幫助，團隊目標24小時全年無休提供服務，讓時間不再成為治療的限制。

部桃指出，美國「新英格蘭醫學雜誌」2015年刊登急性腦中風大血管阻塞可透過機械取栓顯著改善預後後，台灣2018年將該治療納入健保給付，逐步建立完整的急性腦中風治療體系，部桃也在2021年開始使用這項技術，並在去年引進RAPID AI影像人工智慧系統，提供更精準、個人化的即時治療建議。

醫事放射師劉宇定表示，在病人到院後，第一時間完成腦部電腦斷層與腦灌注影像檢查，協助醫師迅速判斷取栓適應症，在取栓過程中，也需擔任手術助手，確保治療流程高效順暢，唯有團隊高度整合，才能為病人爭取每一分、每一秒。

神經內科醫師江宏基指出，急性腦中風大血管阻塞時，每分鐘有近2百萬個腦細胞不可逆死亡，因此取栓治療品質仰賴急診、神經內科、神經外科、放射科、重症醫學科及麻醉科的跨團隊密切合作。

影像醫學部護理師林家玉因父親曾中風錯過取栓黃金時間，深刻體會延誤治療對病人與家庭影響，所以在醫院組建醫療團隊時，便主動爭取轉任影像醫學部，投入取栓照護工作。她表示，雖然工作壓力極大，但一步一腳印也累積了百例。

神經外科醫師陳捷一則提醒，部分病人在急性期後仍可能併發延遲性腦水腫或出血，需密切觀察並及時介入處理，才能降低後續風險。

腦中風 醫學 病人

延伸閱讀

冒險完成馬太鞍堰塞湖降挖任務 賴總統贈禮感謝台灣英雄

40歲男夏不吹冷氣、冬穿短袖裸睡自豪「身體好」醫師提出警訊

救狗卻被罵棄養？ 賓賓哥動怒發聲　還原救援全過程

國璽新藥進入臨床三期 助力台灣成亞太幹細胞研究重鎮

相關新聞

「鐘點移工」服務區新增基隆 全台16縣市提供臨短急照顧

勞動部去年4月推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓有臨時、短期、緊急照顧需求的家庭可聘請鐘點外籍看護工。勞動部今表示，即...

基隆往返大台北14條主要國道客運 春節每日1千餘班次疏運

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至台北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏...

台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

台中市豐原區一處牧場近日爆發H5N1高病原性禽流感，消息一出引發消費者對雞蛋安全的關注。由於涉事牧場名為「豐康」，與知名連鎖超市「楓康」讀音相同，意外導致賣場無端受波及。對此，楓康超市緊急發出聲明澄清雙方並無關聯。而在食安疑慮升溫之際，無毒教母譚敦慈也特別列出6大安心吃蛋守則，提醒民眾務必將蛋煮熟，避免食用生蛋以策安全。

又見農安街事件？警查同志會館將保險套列證物 疾管署：審慎衡酌必要性

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管...

台鐵永康=台南路段「陸橋有人徘徊」 警控制路人恢復正常行駛

台鐵發布最新訊息，指出今天13時16分接獲通報，永康=台南間路線上方陸橋有路人徘徊，台鐵即刻在該路段以每小時25公里限速...

春節基隆地區車潮估4波 台62線、基金公路、台2線福隆最易塞

農曆春節將屆，自2月14日小年夜前1日至2月22日初六止共9天連假，交通部公路局北分局交通中心預估基隆地區車潮共4波，第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。