「鐘點移工」服務區新增基隆 全台16縣市提供臨短急照顧

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部去年4月推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓有臨時、短期、緊急照顧需求的家庭可聘請鐘點外籍看護工。圖／聯合報系資料照片
勞動部去年4月推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓有臨時、短期、緊急照顧需求的家庭可聘請鐘點外籍看護工。勞動部今表示，即日起服務區域擴及基隆市，目前全台共計13家試辦單位，服務區域包括直轄市6都、達16縣市，覆蓋率已破7成。

勞動部勞動力發展署表示，自即日起，伊甸社會福利基金會也正式成為多元陪伴照顧服務試辦單位，服務範圍涵蓋台北市、新北市與基隆市，加上去年4月初開辦的6家試辦單位、11月底加入的6家試辦單位，目前全台共有13家試辦單位，整體服務區域包括直轄市6都、達16縣市，全國服務縣市覆蓋率已破7成。

發展署表示，截至目前為止，多元陪伴服務試辦計畫官網瀏覽人數破15萬人，累積總服務時數突破3.4萬小時，總服務人次逾3900人次。

發展署說明，多元陪伴計畫目以一對多的照顧模式，若家人因失能有照顧需要或出院時提供4小時以上的服務。據統計，申請多元陪伴照顧服務的對象以「短期重大傷及術後出院照顧」為大宗，佔3成5，其次「長照服務空窗」與「聘僱外籍家庭看護喘息」佔2成7；申請服務頻率從申請1天的單次服務至1個禮拜或1個月不等，皆依個案照顧需求自行提出，經試辦單位評估後派員，縮短家庭照護空窗期，也提供更彈性的服務。

發展署說，目前「多元陪伴照顧服務試辦計畫」在全國共有13家試辦單位提供服務，並開放官網線上預約服務，民眾欲了解相關資訊，可至多元陪伴照顧服務試辦計畫官網查詢，或洽1955免付費專線，由專人提供服務說明與協助。

勞動部 外籍看護 基隆 長照

