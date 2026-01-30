台日入境事先確認首日上路順暢　近千旅客桃機完成辦理

台灣與日本合作推動的「台日機場入境事先確認」措施昨天正式上路，首日作業順暢。桃園國際機場公司表示，1月29日上午6時45分至下午2時30分，共針對5個航班執行入境事先確認作業，近千名旅客於桃園機場候機室完成資料查驗，有效縮短抵達日本後的通關時間。

機場公司指出，首日執行航班包括台灣虎航IT236、IT256、IT714，中華航空CI194及長榮航空BR118，航點涵蓋函館、秋田、仙台、岡山及熊本等日本機場，整體流程運作順利，旅客反應良好。

機場公司表示，自1月29日至2月25日止，凡搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個機場，共15條航線、122個航班，且入境目的屬「短期滯在」（如觀光、探親或短期商務，停留90天以內）的旅客，均可選擇參加入境事先確認作業。

因應寒假出國旅遊人潮增加，機場公司也提醒旅客提早抵達機場，預留充足時間辦理報到及安檢。通過安檢前，請先將水瓶倒空，並將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫除外套、帽子及皮帶，以加快安檢速度。