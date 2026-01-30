快訊

暫時吃不到了…淡水50年老店「文化阿給」暫時歇業 朝聖「周杰倫套餐」要快

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

台日入境事先確認首日上路順暢　近千旅客桃機完成辦理

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
台日機場入境事先確認作業實施順利，航空公司協助於候機室廣播及派員引導旅客參加。圖／機場公司提供
台日機場入境事先確認作業實施順利，航空公司協助於候機室廣播及派員引導旅客參加。圖／機場公司提供

台灣與日本合作推動的「台日機場入境事先確認」措施昨天正式上路，首日作業順暢。桃園國際機場公司表示，1月29日上午6時45分至下午2時30分，共針對5個航班執行入境事先確認作業，近千名旅客於桃園機場候機室完成資料查驗，有效縮短抵達日本後的通關時間。

機場公司指出，首日執行航班包括台灣虎航IT236、IT256、IT714，中華航空CI194及長榮航空BR118，航點涵蓋函館、秋田、仙台、岡山及熊本等日本機場，整體流程運作順利，旅客反應良好。

機場公司表示，自1月29日至2月25日止，凡搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個機場，共15條航線、122個航班，且入境目的屬「短期滯在」（如觀光、探親或短期商務，停留90天以內）的旅客，均可選擇參加入境事先確認作業。

因應寒假出國旅遊人潮增加，機場公司也提醒旅客提早抵達機場，預留充足時間辦理報到及安檢。通過安檢前，請先將水瓶倒空，並將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫除外套、帽子及皮帶，以加快安檢速度。

此外，防風打火機、防狼噴霧等危險物品禁止攜帶上機，旅客也應確認隨身攜帶的行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常狀況，並依航空公司規定妥善收納，確保旅程安全順利。

近千名旅客於候機室完成事先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間。圖／機場公司提供
近千名旅客於候機室完成事先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間。圖／機場公司提供
安檢前請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程，留意防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，讓出國旅遊更順遂。圖／機場公司提供
安檢前請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程，留意防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，讓出國旅遊更順遂。圖／機場公司提供

桃園機場 日本

延伸閱讀

春節返鄉防範非洲豬瘟 移民署：去年查獲144件豬肉產品入境

AI教父親民 機場發三明治

兩馬小三通南北海運將調漲行李超額費 民眾揪1點喊難接受

縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

相關新聞

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

去年10月長榮航空一名孫姓空服員在服勤時因身體不適，下機後十餘天不幸過世，長榮航空高層後續公開表達歉意，並調整空服員今年...

台鐵永康=台南路段「陸橋有人徘徊」 警控制路人恢復正常行駛

台鐵發布最新訊息，指出今天13時16分接獲通報，永康=台南間路線上方陸橋有路人徘徊，台鐵即刻在該路段以每小時25公里限速...

最新吸菸行為調查「30.3%民眾暴露職場二手菸」 國健署籲無菸尾牙

衛福部國健署近期公布最新「113年國人吸菸行為調查」結果，我國成人吸菸率雖降至12.8%，但職場二手菸暴露比率，仍高達3...

春節基隆地區車潮估4波 台62線、基金公路、台2線福隆最易塞

農曆春節將屆，自2月14日小年夜前1日至2月22日初六止共9天連假，交通部公路局北分局交通中心預估基隆地區車潮共4波，第...

基隆往返大台北14條主要國道客運 春節每日1千餘班次疏運

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至台北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏...

台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

台中市豐原區一處牧場近日爆發H5N1高病原性禽流感，消息一出引發消費者對雞蛋安全的關注。由於涉事牧場名為「豐康」，與知名連鎖超市「楓康」讀音相同，意外導致賣場無端受波及。對此，楓康超市緊急發出聲明澄清雙方並無關聯。而在食安疑慮升溫之際，無毒教母譚敦慈也特別列出6大安心吃蛋守則，提醒民眾務必將蛋煮熟，避免食用生蛋以策安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。