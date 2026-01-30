基隆往返大台北14條主要國道客運 春節每日1千餘班次疏運

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
圖為下班時間，台北市府轉運站民眾排隊，搭2088公車回基隆的排隊人龍。記者黃義書／攝影
基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至台北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏運，基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

交通部台北市區監理所長戴邦芳今天說，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，交通部公路局協調多家業者春節期間實施88條國道客運路線，從以前的85折下殺到全票6折優惠；另外也提供轉乘在地客運優惠，舉凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內使用電子票證轉乘在地客運均可享有基本里程（或一段票）免費優惠；轉乘指定幸福巴士路線則可以免費搭乘。

基隆監理站股長葉作潮指出，基隆市位於北北基生活圈之中，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，在疏運期間，由基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000多班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

另外，水金九地區向來是連假民眾爭相前往遊玩勝地，春節連假期間，基隆客運1062「台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁，以滿足乘客需求，鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸工具出遊。

建議民眾出門前可利用「公路客運即時動態資訊網」網頁、出遊可利用「iBus公路客運」APP，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息，掌握公車動態，方便規劃返鄉或出遊行程，不浪費的候車時間。

交通部台北市區監理所長戴邦芳（前排右一）說，公路局協調多家業者春節期間實施88條國道客運路線，從以前的85折下殺到全票6折優惠。記者游明煌／攝影
