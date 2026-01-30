又見農安街事件？警查同志會館將保險套列證物 疾管署：審慎衡酌必要性

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管制署回應，尊重檢警基於社會秩序維護及相關法令所執行的察查任務，但基於傳染病防治，昨函請警政及法務單位，審慎衡酌將保險套及水性潤滑液，列為採證證物的必要性。

台灣露德協會指出，保險套與潤滑液是預防性傳染病的重要物資，據「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，相關營業場所依法應備妥防護用品，以降低感染風險，但警方將公衛預防措施，視為犯罪證據，不僅與中央政策違背，更形同打擊安全性行為，也將產生寒蟬效應。

以2004年「農安街事件」為例，當年警方以保險套作為定罪依據，導致同志與交誼空間的業者，普遍不敢提供防護工具，也讓防疫防線因而潰散。「政府發放保險套，警方查扣保險套」的政策矛盾，不應在今天的台灣重演。

此次，台中市員警接獲情資發現某透天厝疑經營同志會館，供男客在場所內歡愛，西屯區派警員喬裝男客取信業者，詳細蒐證後，查獲姚姓業者及正要歡愛的2名男客，帶回保險套、潤滑液等證物，全案警詢後依妨害風化等罪嫌送辦。

台灣露德協會表示，警方以「臥底」形式執法，並刻意營造「多人運動」、「天菜警察」等獵奇敘事，不僅模糊公衛重點，更與媒體合流將事件娛樂化、庸俗化，對特定性少數群體進行汙名與道德審判。

疾管署回應，尊重警檢方基於社會秩序維護及相關法令所執行的察查任務，但基於傳染病防治，呼籲民眾應採取安全性行為，使用保險套及水性潤滑劑，以預防感染性傳染病，也樂見相關業者於營業場所能主動提供，以維護民眾健康安全。

疾管署已函請警政及法務單位，基於防疫與性傳染病預防，共同維護民眾健康，請審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物必要性，避免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施，增加疾病傳播風險。