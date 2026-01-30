快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

藏人藝術家才仁．夏爾帕特展 當代語彙轉譯喜馬拉雅文化

中央社／ 台北30日電

文化部蒙藏文化中心自明天起舉辦藏人藝術家才仁．夏爾帕「生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術」特展，以當代語彙轉譯喜馬拉雅文化。

展前記者會今天在蒙藏文化館舉行。蒙藏文化中心主任高玉珍致詞表示，才仁．夏爾帕年輕時曾來台灣學習，他的雕塑作品體現尼泊爾傳統的鎏金技藝，此次特別打造的「祈願樹」，希望回饋給曾經給予他養分的台灣。

才仁．夏爾帕表示，多年後再回到台灣，心中有點忐忑不安，此次展出藉由繪畫、雕塑、掛毯等形式，期盼激起民眾對於喜馬拉雅傳統文化的好奇與認識。

才仁．夏爾帕介紹作品「隊長－崛起」表示，他可能在早上會焚香、禱告，喝著酥油茶，到了晚間可能在酒吧裡喝著啤酒，他將在美國生活的情感、體驗投射在作品中，泡泡糖、內衣等元素就像是傳統與現代的合而為一。

才仁．夏爾帕生於尼泊爾加德滿都，創作融合藏傳佛教圖像、喜馬拉雅文化符碼與當代視覺語言，並以遷徙者、文化傳承者視角發展，作品曾參與威尼斯雙年展、橫濱三年展、布里斯本第8屆亞太當代藝術三年展。

展覽從明天至5月24日，在台北「蒙藏文化館」展出。

尼泊爾 藝術家

延伸閱讀

香奈兒文化基金揭曉 2026年度CHANEL Next Prize十位獲獎者

繽紛祥瑞來襲！史博館《鏡花蟲洞宴》21組戶外雕塑 即日起至5/24南海學園登場

洪易《鏡花蟲洞宴》 形塑戶外雕塑走廊

「小鬼當家」男星驚傳嫖妓被抓！去年才傳健康亮紅燈　恐要吃牢飯

相關新聞

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

疾管署今公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、...

「鐘點移工」服務區新增基隆 全台16縣市提供臨短急照顧

勞動部去年4月推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓有臨時、短期、緊急照顧需求的家庭可聘請鐘點外籍看護工。勞動部今表示，即...

基隆往返大台北14條主要國道客運 春節每日1千餘班次疏運

基隆市位北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，多需至台北市轉乘其他大眾運輸工具，交通部公路局協調在春節加開班次疏...

台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

台中市豐原區一處牧場近日爆發H5N1高病原性禽流感，消息一出引發消費者對雞蛋安全的關注。由於涉事牧場名為「豐康」，與知名連鎖超市「楓康」讀音相同，意外導致賣場無端受波及。對此，楓康超市緊急發出聲明澄清雙方並無關聯。而在食安疑慮升溫之際，無毒教母譚敦慈也特別列出6大安心吃蛋守則，提醒民眾務必將蛋煮熟，避免食用生蛋以策安全。

又見農安街事件？警查同志會館將保險套列證物 疾管署：審慎衡酌必要性

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管...

台鐵永康=台南路段「陸橋有人徘徊」 警控制路人恢復正常行駛

台鐵發布最新訊息，指出今天13時16分接獲通報，永康=台南間路線上方陸橋有路人徘徊，台鐵即刻在該路段以每小時25公里限速...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。