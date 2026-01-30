藏人藝術家才仁．夏爾帕特展 當代語彙轉譯喜馬拉雅文化

文化部蒙藏文化中心自明天起舉辦藏人藝術家才仁．夏爾帕「生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術」特展，以當代語彙轉譯喜馬拉雅文化。

展前記者會今天在蒙藏文化館舉行。蒙藏文化中心主任高玉珍致詞表示，才仁．夏爾帕年輕時曾來台灣學習，他的雕塑作品體現尼泊爾傳統的鎏金技藝，此次特別打造的「祈願樹」，希望回饋給曾經給予他養分的台灣。

才仁．夏爾帕表示，多年後再回到台灣，心中有點忐忑不安，此次展出藉由繪畫、雕塑、掛毯等形式，期盼激起民眾對於喜馬拉雅傳統文化的好奇與認識。

才仁．夏爾帕介紹作品「隊長－崛起」表示，他可能在早上會焚香、禱告，喝著酥油茶，到了晚間可能在酒吧裡喝著啤酒，他將在美國生活的情感、體驗投射在作品中，泡泡糖、內衣等元素就像是傳統與現代的合而為一。

才仁．夏爾帕生於尼泊爾加德滿都，創作融合藏傳佛教圖像、喜馬拉雅文化符碼與當代視覺語言，並以遷徙者、文化傳承者視角發展，作品曾參與威尼斯雙年展、橫濱三年展、布里斯本第8屆亞太當代藝術三年展。

展覽從明天至5月24日，在台北「蒙藏文化館」展出。