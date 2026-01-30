台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
面對禽流感疫情，無毒教母譚敦慈強調最重要的就是「煮熟」，提醒民眾近期應避免食用生蛋或半熟蛋製品。聯合報系資料照
台中市豐原區一處牧場近日爆發H5N1高病原性禽流感，消息一出引發消費者對雞蛋安全的關注。由於涉事牧場名為「豐康」，與知名連鎖超市「楓康」讀音相同，意外導致賣場無端受波及。對此，楓康超市緊急發出聲明澄清雙方並無關聯。而在食安疑慮升溫之際，無毒教母譚敦慈也特別列出6大安心吃蛋守則，提醒民眾務必將蛋煮熟，避免食用生蛋以策安全。

台中市政府農業局動保處證實，位於豐原的「豐康牧場」經檢驗確診H5N1陽性，且該場被查出涉嫌未依規定通報大量異常死亡，甚至將死雞就地掩埋，目前已針對案場進行移動管制與全場消毒，並將依法重罰。消息傳出後，台灣動物社會研究會也迅速做出切割，公告因該牧場違反規範，已將其從「動物福利標章」及「友善雞蛋聯盟」成員中除名。

值得注意的是，因「豐康」二字與中部知名連鎖超市「楓康」同音，導致不少消費者混淆，楓康超市隨即在官網及社群平台發布聲明，強調「此豐非彼楓」，賣場內販售的雞蛋均來自檢驗合格牧場，與爆發疫情的豐康牧場毫無關係，亦未販售該場雞蛋。

面對禽流感疫情，民眾該如何安心吃蛋？譚敦慈在臉書分享「6大保命守則」，呼籲民眾在此期間應更加謹慎：

1.選購認證蛋品： 優先購買有產銷履歷的洗選蛋，或在合法通路選購。

2.接觸後務必洗手： 摸過雞蛋後，一定要用肥皂確實清洗雙手，避免病毒殘留。

3.破損蛋勿食： 若發現蛋殼有裂痕或破洞，應直接丟棄，不要因為覺得浪費而食用。

4.生熟食分離： 處理生蛋的碗盤、容器切勿接觸熟食，且使用後需徹底清洗乾淨。

5.完全煮熟： 烹調時務必確保「蛋白與蛋黃」都完全凝固，避免食用半熟蛋。

6.拒絕生食： 絕對不要吃生蛋或含有生蛋的製品（如生蛋沾醬、提拉米蘇等）。

根據衛生福利部疾病管制署資料指出，禽流感病毒對熱敏感，只要將禽肉或蛋類徹底煮熟（核心溫度達70℃以上），即可有效殺死病毒。因此，專家建議這段期間應避免食用如溫泉蛋、溏心蛋或壽喜燒生蛋汁等料理，只要掌握「完全煮熟」與「勤洗手」兩大原則，仍可安心攝取雞蛋的營養。

雞蛋 禽流感 譚敦慈 牧場 超市 楓康超市

