春節基隆地區車潮估4波 台62線、基金公路、台2線福隆最易塞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
交通部公路局北分局交通中心預估基隆地區車潮共4波，規畫替代道路。記者游明煌／攝影
農曆春節將屆，自2月14日小年夜前1日至2月22日初六止共9天連假，交通部公路局北分局交通中心預估基隆地區車潮共4波，第一波返鄉圍爐，預估13日下午5時至16日除夕上午，台62線快速公路安樂端、台2線基金公路、台2線福隆路段等都會有很多過境車流最容易塞車。

交通部北區養護工程分局、台北市區監理所、基隆監理站等今在基隆舉行基隆地區春節疏運說明會，北分局交控中心副主任江堅銘說，第一波返鄉圍爐：預估2月13日下午5時至16日除夕上午，台62線快速公路安樂端出口，易受台2線基金公路壅塞回堵及台2線福隆路段（99K到103K與台2丙線交岔口）會有很多過境車流。

第二波初一參拜、短程走春：2月17日初一全日車流無方向性，省道周邊廟宇（台2線基隆百年3大廟宇等）、觀光風景區（台2線外木山濱海風景區、大武崙風景區、和平島地質公園）道路皆車多，呼籲多搭乘大眾運輸。

第三波初二回娘家、初三中長程出遊：18日初二到19日初三會有長程車潮出現於各郊區省道、快速公路、觀光風景區熱點是車潮高峰。

第四波收假預計自2月20日初四下午到22日初六間，將有北返車潮湧入台2線、台9線及台62線國道1號大華系統等周邊要道。

江堅銘表示，因應基隆基金二路往金山、萬里有返鄉及出遊旅次，時相會簡化，義交每日上午10時到晚間6時於基金一二路沿線路口維持秩序、調整交通號誌、台2線瓶頸（武聖街144巷到基金一路129巷）綠燈延長運作。

北部民眾由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議可善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

北部各著名觀光風景區易壅塞，預期初一至初三每日上午9時至晚間7時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街到大溪慈湖、台3線關西到峨眉路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

在國道管制與替代路線規畫部分，初三到初五每日中午12到晚間12時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規畫台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

公路局呼籲盡量行駛替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段，查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網

基隆 國道 車潮 春節

