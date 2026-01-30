快訊

最新吸菸行為調查「30.3%民眾暴露職場二手菸」 國健署籲無菸尾牙

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署近期公布最新「113年國人吸菸行為調查」結果，我國成人吸菸率雖降至12.8%，但職場二手菸暴露比率，仍高達30.3%。禁菸示意圖／本報資料照片
衛福部國健署近期公布最新「113年國人吸菸行為調查」結果，我國成人吸菸率雖降至12.8%，但職場二手菸暴露比率，仍高達30.3%。禁菸示意圖／本報資料照片

衛福部國健署近期公布最新「113年國人吸菸行為調查」結果，我國成人吸菸率雖降至12.8%，但職場二手菸暴露比率，仍高達30.3%，國健署署長沈靜芬呼籲，全國企業與上班族，應共同響應「無菸職場、拒菸尾牙」，讓員工在沒有煙霧干擾的環境中安心工作、開心聚會，避免把菸害帶回家中，共同守護家人健康。

根據113年國人吸菸行為調查，我國18歲以上成人吸菸比率為12.8%，與111年調查結果的14%相比下降1.2%，但於此同時，18歲以上室內工作者，職場二手菸暴露比率為30.3%，代表平均每10位上班族，約有3位暴露於二手菸環境。國健署指出，調查顯示民眾整體吸菸情形善，但勞工健康仍持續受到菸害威脅，職場二手菸危害不容忽視。

國健署指出，多數人每天有3分之1時間待在職場環境，公司辦公室成為民眾重要生活場域之一，二手菸含有上百種有害物質與致癌物，即使接觸時間再短，都會增加罹患心血管疾病、肺癌、呼吸道疾病等風險，世衛組織統計，全球每年死於菸害的數百萬人中，除吸菸者本人，也包括暴露於二手菸的親友，二手菸還會殘留於衣物、頭髮、牆面等，變成看不見的「三手菸」，持續造成危害。

依「菸害防制法」規定，所有室內工作場所、多數室內公共場所皆為禁菸場所。國健署指出，公司辦公室、會議室、員工餐廳、室內宴會廳等，均不可吸菸，場所負責人有義務勸導並制止吸菸行為，若未確實執行，可依法開罰，呼籲各家公司雇主與人資、職安單位，規畫無菸尾牙，於邀請函中說明全程禁菸，並避免提供紙菸、加熱菸產品作為尾牙獎項，將無菸職場納入企業文化。

國健署表示，尾牙季象徵時序迎向新的一年，為民眾設定戒菸目標最佳時機，如有戒菸需求者，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，或向全國近2700家戒菸服務合約院所與社區藥局，免費接受諮詢與協助，由專業資源介入，提高戒菸成功率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

職場 國健署 戒菸 尾牙

相關新聞

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

去年10月長榮航空一名孫姓空服員在服勤時因身體不適，下機後十餘天不幸過世，長榮航空高層後續公開表達歉意，並調整空服員今年...

台鐵永康=台南路段「陸橋有人徘徊」 警控制路人恢復正常行駛

台鐵發布最新訊息，指出今天13時16分接獲通報，永康=台南間路線上方陸橋有路人徘徊，台鐵即刻在該路段以每小時25公里限速...

春節基隆地區車潮估4波 台62線、基金公路、台2線福隆最易塞

農曆春節將屆，自2月14日小年夜前1日至2月22日初六止共9天連假，交通部公路局北分局交通中心預估基隆地區車潮共4波，第...

台中爆出禽流感 譚敦慈示警：務必遵循6大「食蛋」守則

台中市豐原區一處牧場近日爆發H5N1高病原性禽流感，消息一出引發消費者對雞蛋安全的關注。由於涉事牧場名為「豐康」，與知名連鎖超市「楓康」讀音相同，意外導致賣場無端受波及。對此，楓康超市緊急發出聲明澄清雙方並無關聯。而在食安疑慮升溫之際，無毒教母譚敦慈也特別列出6大安心吃蛋守則，提醒民眾務必將蛋煮熟，避免食用生蛋以策安全。

又見農安街事件？警查同志會館將保險套列證物 疾管署：審慎衡酌必要性

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管...

