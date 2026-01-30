嘉義阿里山、奮起湖等景區 春節免費接駁

快訊

中央社／ 嘉義縣30日電

嘉義阿里山奮起湖等熱門景區，春節連假期間易塞車，相關單位提供免費接駁服務，民眾可停車在指定的阿里山公路（台18線）停車位或停車場，搭乘免費接駁車往返。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、公路局南區公路新建工程分局、嘉義區監理所、嘉義縣警察局、嘉義市政府、阿里山國家風景區管理處等單位，今天聯合舉辦嘉義地區春節疏運記者會，考量春節連假期間阿里山區易塞車，建議民眾搭乘大眾運輸，提升旅遊品質。

阿里山管理處說，2月17日至21日（正月初一至初五）上午9時至下午3時，提供奮起湖往返台18線61K停車場（樂野服務區）免費接駁車服務。

林業及自然保育署嘉義分署則於2月14日至22日上午8時至下午6時，提供免費專車，於台18線90K至95K接駁遊客往返遊樂區大門口，遊客請依執勤人員指揮通行，並依序於路邊停車格停放。

此外，雲嘉南區養護工程分局表示，台18線中埔至頂六路段，常因阿里山下山車流要在此上國道3號中埔交流道，造成大塞車；建議下山後使用國道3號北上的民眾，可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道；國道3號南下車輛亦可提早下竹崎交流道，行駛替代路線前往奮起湖、阿里山方向。

嘉義縣警察局表示，春節期間奮起湖地區交通管制，2月17至21日上午9時至下午5時，管制小客車由台18線進入169線，統一改道由台18線63.5K處行駛替代道路，經頂石棹前往奮起湖，返程則一律行駛169線離開。

