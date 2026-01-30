快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
去年10月長榮航空一名孫姓空服員在服勤時因身體不適，下機後十餘天不幸過世，長榮航空高層後續公開表達歉意，並調整空服員今年度的績效評核標準。記者黃仲明／攝影
去年10月長榮航空一名孫姓空服員在服勤時因身體不適，下機後十餘天不幸過世，長榮航空高層後續公開表達歉意，並調整空服員今年度的績效評核標準。今長榮航空在員工內網公佈該當班座艙長的懲處結果，遭記大過一支、降調兩級、停用員工機票一年。

長榮航空表示，本對於飛航作業安全、組員健康及管理責任一向高度重視。任何違規事件發生後，即依內部規定與程序，提報公司人事評議委員會審議，全面檢視人員執勤流程及主管職責履行情形，並依調查結果作出相應處置。

經人評會決議，本案空服員於執行職務期間，未能確實依標準作業流程（SOP）履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降兩級，調整為非管理職之處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過一次。

長榮航空將持續強化管理制度、教育訓練及督導機制，確保各級人員確實落實作業規範，並致力於維護全體組員之工作安全與專業環境。

不過桃園市空服員職業工會認為，當班座艙長所涉違反工作規則之事項，不僅止於「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，也包含疑似對孫姓空服員為職場霸凌。目前長榮航空所公布之懲處，只包含前者，職場霸凌的部分，依據勞動部和桃園市政府所定調查期限，長榮航空應在今年1月27日前完成職場霸凌調查，而後再依據職場霸凌調查結果再行懲處（或不懲處）。故今日（1月30日）公布之懲處，應尚非最終結果。

由於現已為1月30日，長榮航空理應完成職場霸凌調查，空服工會呼籲，本案為社會重大案件，繫乎長榮航空之聲譽和社會期盼的公平正義，長榮航空現更應公布職場霸凌調查結果，以及後續懲處結果，給家屬、給員工、給社會大眾一個交代。

空服工會表示，孫姓空服員家屬主張，當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫的行為，應負起損害賠償責任，長榮航空作為雇主，也應負起連帶賠償責任，然到目前為止，當班座艙長和長榮航空均未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒有完成，本會深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮航空應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。

