新光醫院春節期間病房全開 啟動「跨科住院」機制盼解急診壅塞

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院今天宣布，年假期間病床完全不降載，且實施跨科別收治，不再區分內外科病房，紓解可能湧入的住院人潮。圖為新光醫院病房護理師工作情境。本報資料照片
新光醫院今天宣布，年假期間病床完全不降載，且實施跨科別收治，不再區分內外科病房，紓解可能湧入的住院人潮。圖為新光醫院病房護理師工作情境。本報資料照片

9天春節連假將至，全台醫院備戰，祭各項措施預防急診壅塞。台大醫院日前宣布成立床位分配專責小組調配病床安排，並預計減收分院病人；新光醫院今宣布，年假期間病床完全不降載，且實施跨科別收治，不再區分內外科病房，紓解可能湧入的住院人潮，同時設定36小時待床上線時間，一旦超過，院方高層直接介入，將病人安排入住有空床病房，直至出院。

新光醫院副院長洪子仁說，該院今年啟動「春節醫療最強應變計畫」，過去春節期間，醫院因醫護人員輪流休假，多需調度人力，縮減病床數量，今年破例採取春節連假期間，全院病房「無降載」，病床數全面開放，且打破傳統科別界線，實施跨科收治，連假期間住院內科病人通常較多，一旦內科病房住滿，院方將調度病人至占床率較低的外科病房收治。

除打破傳統科別界線，新光醫院在春節期間，將依患者病情嚴重度實施分流住院。洪子仁說，重症者將優先安排入住原科別，若患者病情嚴重度一般，則會調度至其他科病房，藉由這些措施提升病房周轉率，縮短急診等待時間，若病人仍在急診待床超過36小時，院方管理階層會直接介入，跳過常規行政流程，直接安排病人到有空位的病房，且在該病房直接住到出院，避免病人搬遷困繞。

洪子仁說，除透過後端病床調度彈性，紓解急診人潮，春節期間前端病患分流更為關鍵，該院在初一至初三，即2月17日至19日期間，每天都開設呼吸道、傳染病、小兒科特別門診，以應對流感及新冠病毒感染者就醫需求，且醫院門診抗生素注射室連假期間維持運作，病情穩定的感染症患者，可在門診靜脈抗生素注射取代住院，將床位留給最需要的急、重症病患。

新光醫院已將「急診每日等待住院人數」及「急診暫留超過48小時案件」列為重點監測指標。院方強調，自1月19日至3月底，將配合衛福部進行滾動式量能調整，確保醫療品質不因長假而打折，呼籲民眾連假期間若有就醫需求，可先利用「健保快易通APP」查詢鄰近院所，或參考新光醫院官網之春節門診時刻表，落實「輕症看門診、急症留急診」，共同維持醫療體系的健全運作。

醫院年終大比拚 長庚發5.2個月還送2萬紅包 新光3.75個月並為全院加薪

衛福部公布2月新制 春節醫療加碼近16億、癌症重症新藥健保擴增

衛福部宣布主治醫師加班費將免稅 醫界：減輕稅務負擔助人力回流

造謠陳時中與下屬有染遭起訴⋯廣播怪客誣指新光醫死胞弟 院方拒和解

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

有旅客收到台灣虎航寄出航班取消的通知，後續更有網友發現，從昨晚開始陸續收到台灣虎航取消夏季航班通知，且多集中在3至5月。...

醫院年終大比拚 長庚發5.2個月還送2萬紅包 新光3.75個月並為全院加薪

春節將至，各醫療院所陸續公佈年終獎金，長庚醫療體系今天宣布，2025年度年終獎金將發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，總...

國旅不振歷來最慘淡！花蓮春節訂房率不到3成 渡假村暫停營業

距離農曆春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，還有渡假村選在年前暫停營業整修，業者直言是「歷年來最慘」，認...

年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

農曆春節倒數半個月，北市法務局今公布專案查核年菜、圍爐供應業者的結果，19家業者中，以台北漢普頓酒店、薪僑園水源會館違規...

衛福部公布2月新制 春節醫療加碼近16億、癌症重症新藥健保擴增

衛福部今公布2月新制，不僅為確保農曆春節期間民眾就醫權益，並提升重大疾病患者的醫療可近性，內容涵蓋因應春節相關醫療措施，...

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

近來天氣時冷時熱，甚至有美國預測模式指出，2月9日將會有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，簡直比2016年的霸王寒流還強。對此臉書粉專「台灣颱風論壇」不以為然地表示，拿過時的預報模式來推算地面溫度顯得蠻外行的。

