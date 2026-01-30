新光醫院春節期間病房全開 啟動「跨科住院」機制盼解急診壅塞

9天春節連假將至，全台醫院備戰，祭各項措施預防急診壅塞。台大醫院日前宣布成立床位分配專責小組調配病床安排，並預計減收分院病人；新光醫院今宣布，年假期間病床完全不降載，且實施跨科別收治，不再區分內外科病房，紓解可能湧入的住院人潮，同時設定36小時待床上線時間，一旦超過，院方高層直接介入，將病人安排入住有空床病房，直至出院。

新光醫院副院長洪子仁說，該院今年啟動「春節醫療最強應變計畫」，過去春節期間，醫院因醫護人員輪流休假，多需調度人力，縮減病床數量，今年破例採取春節連假期間，全院病房「無降載」，病床數全面開放，且打破傳統科別界線，實施跨科收治，連假期間住院內科病人通常較多，一旦內科病房住滿，院方將調度病人至占床率較低的外科病房收治。

除打破傳統科別界線，新光醫院在春節期間，將依患者病情嚴重度實施分流住院。洪子仁說，重症者將優先安排入住原科別，若患者病情嚴重度一般，則會調度至其他科病房，藉由這些措施提升病房周轉率，縮短急診等待時間，若病人仍在急診待床超過36小時，院方管理階層會直接介入，跳過常規行政流程，直接安排病人到有空位的病房，且在該病房直接住到出院，避免病人搬遷困繞。

洪子仁說，除透過後端病床調度彈性，紓解急診人潮，春節期間前端病患分流更為關鍵，該院在初一至初三，即2月17日至19日期間，每天都開設呼吸道、傳染病、小兒科特別門診，以應對流感及新冠病毒感染者就醫需求，且醫院門診抗生素注射室連假期間維持運作，病情穩定的感染症患者，可在門診靜脈抗生素注射取代住院，將床位留給最需要的急、重症病患。

新光醫院已將「急診每日等待住院人數」及「急診暫留超過48小時案件」列為重點監測指標。院方強調，自1月19日至3月底，將配合衛福部進行滾動式量能調整，確保醫療品質不因長假而打折，呼籲民眾連假期間若有就醫需求，可先利用「健保快易通APP」查詢鄰近院所，或參考新光醫院官網之春節門診時刻表，落實「輕症看門診、急症留急診」，共同維持醫療體系的健全運作。