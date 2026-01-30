搶春節眼球商機 中華電信 MOD、Hami Video 祭出全台獨家片單

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，迎接春節9天長假，中華電信MOD、Hami Video影劇館+就是專屬電影院，祭出多部獨家首播熱門電影，包括全台票房突破2億元的動畫電影《名偵探柯南 獨眼的殘像》及基努李維主演的爆笑新片《捍衛天使》，2月13日也將上架舒淇首次自編自導的《女孩》及金城武睽違8年新作《風林火山》。

同時，中華電信表示提供最實惠多元的收視方案，除Hami Video推出「新春限時優惠」，2月5日至3月3日訂購影劇館+90天方案399元；即日起於網路門市申辦「MOD家速方案」，最高可獲贈Hami Point 2,600點；中華電信行動、寬頻客戶申辦Hami Video任一館指定年約方案加碼送Hami Point 100點。

此外，中華電信表示，影視娛樂方案同步優惠中，客戶申辦Hami Video影劇館+搭配Netflix或Disney+服務即可享合購優惠。

除了獨家首播電影，中華電信表示，還有多部全套上架可一次追完的人氣戲劇，包括由韓國男神朴敘俊主演浪漫愛情喜劇《等待京道》、愛情劇女王徐玄振主演療癒愛情劇《Love Me》、「怪物新人」林廷憶與日劇男神菅田將暉攜手共演台日科幻大作《火星女王》及由楊謹華、林思廷、詹子萱共演親情懸疑劇《看看你有多愛我》。

