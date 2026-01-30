快訊

北醫大與勤業眾信合作⋯助生技新創發展 衛福部長：打造第2座護國神山

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良出席簽署儀式說，希望未來台灣醫藥生技產業，可複製晶片產業模式，成為「第二座護國神山」。記者林琮恩／攝影
近面臨國際經貿情勢挑戰，晶片產業有外移趨勢，國內醫療生技業者則積極拓展海外市場，北醫大今天與勤業眾信簽署合作備忘錄，首見醫療與會計師產業異業結合深度合作，勤業眾信將提供稅務規劃、公司治理等資源，協助北醫大孵化的醫療新創公司，爭取海外市場。衛福部長石崇良出席簽署儀式說，希望未來台灣醫藥生技產業，可複製晶片產業模式，成為「第二座護國神山」。

北醫大校長吳麥斯說，過去醫療產業多閉門造車，少與外界合作，但新冠疫情之後，世界變化出現更多挑戰與需求，異業結合可讓新的醫療科技，在地緣政治、總體經濟變化之下，走出新型態健康照護產業之路，北醫大耕耘醫學教育與醫療服務提供，也扶植新創提出醫療生技產品雛型，但在財務管理、產業鍊結等層面較弱，與勤業眾信合作，可望拓展市場，走向國際。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢，這是會計師產業，首見與醫療研究單位深度合作，勤業眾信在國內有5千位財務會計、稅務規劃、企業管理、風險管理及公司治理相關人才，在國際上所有會員所，合計有5萬人以上專業從業人員，藉由這些資源，可輔導生技新創或健康照護產業，建立商業模式，讓資金募集更順暢，台灣幅員不大，企業若要發展良好，勢必要走向國際。

石崇良說，北醫大在國內各家醫學院校中，具有最佳產業敏感度，也積極培育人才、扶植生技醫藥新創，吳麥斯校長日前成立臨床試驗中心聯盟，希望串連國內臨床研究量能，與勤業眾信的合作，則可幫助這些研究成過後端真正上市，把研究到產業之間的鴻溝串連起來，在羨慕晶片產業成為國內護國神山的同時，希望複製這套成功模式，讓醫療生技產業，「成為第二個護國神山。」

雙方合作備忘錄中提出「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」模式，由勤業眾信協助北醫大新創團隊，提升營運成熟度與市場準備度，讓具臨床價值與發展潛力的創新成果能更有效率地推向產業應用。未來，雙方將在既有合作基礎上，持續串聯國內外資源、深化產學合作，陪伴生醫新創從早期育成邁向規模化發展，共同打造具永續性與國際能見度的生醫創新生態。

醫大今天與勤業眾信簽署合作備忘錄，首見醫療與會計師產業異業結合深度合作，勤業眾信將提供稅務規劃、公司治理等資源，協助北醫大孵化的醫療新創公司，爭取海外市場。記者林琮恩／攝影
