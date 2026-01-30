快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

個人化編輯平台「時光自造所」上線 追星族重溫老派剪報儀式感

聯合新聞網／ 台北訊
親手拾起回憶片段，拼湊出獨一無二的報紙書。圖為粉絲製作的鄧麗君紀念書。 圖／聯合知識庫
親手拾起回憶片段，拼湊出獨一無二的報紙書。圖為粉絲製作的鄧麗君紀念書。 圖／聯合知識庫

報紙不僅是歷史的見證，也是生活的縮影。聯合知識庫推出全新個人化編輯平台「時光自造所」，使用者可以自行從《聯合報》報紙資料庫中挑選重要時刻，自主編排每一頁，創造獨一無二的報紙書，重現早期親手剪報的儀式感。

對許多追星族而言，這是一段重回青春的旅程。粉絲劉小姐回憶道，當初偶像出道時，她曾小心翼翼地剪下報紙留作收藏。「現在透過『時光自造所』重新編排當年的報紙，彷彿青春從未離開。」每一次翻閱，都像與偶像再次相遇。

在平台上，無論是重溫偶像的經典新聞，還是回顧那些影響社會、文化的重要事件，使用者皆可依喜好自由排版，讓每本報紙書都成為專屬於自己的珍藏品；它既具有收藏價值，也富含個人情感，滿足對儀式感與懷舊感的追求。粉絲張先生就曾用平台回到年輕時光，與家人一同分享，他感慨表示「每翻開一頁，當年的感動彷彿又回到眼前。」

聯合知識庫長期致力於數位化報紙資料庫與知識整合，將珍貴新聞資產轉化為多元媒體與個人化閱讀服務。「時光自造所」延續這一理念，讓使用者透過平台重溫並保存珍貴回憶，將粉絲故事、青春記憶等細膩地收藏於每一頁報紙書中。

自己動手做一本報紙書！「時光自造所」為你留下永恆回憶
立即前往→ https://pod.udn.com

個人化編輯平台「時光自造所」由使用者挑選、排列每一個版面，將自己的時光化作有溫度的故事。 圖／聯合知識庫
個人化編輯平台「時光自造所」由使用者挑選、排列每一個版面，將自己的時光化作有溫度的故事。 圖／聯合知識庫

封面設計從「印報網點」出發，結合「台式花磚設計」，繽紛斑斕的白墨印製於優雅絲光綿荷蘭布，新舊交融創造出活力活潑感。 圖／聯合知識庫
封面設計從「印報網點」出發，結合「台式花磚設計」，繽紛斑斕的白墨印製於優雅絲光綿荷蘭布，新舊交融創造出活力活潑感。 圖／聯合知識庫

