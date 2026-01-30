聽新聞
個人化編輯平台「時光自造所」上線 追星族重溫老派剪報儀式感
報紙不僅是歷史的見證，也是生活的縮影。聯合知識庫推出全新個人化編輯平台「時光自造所」，使用者可以自行從《聯合報》報紙資料庫中挑選重要時刻，自主編排每一頁，創造獨一無二的報紙書，重現早期親手剪報的儀式感。
對許多追星族而言，這是一段重回青春的旅程。粉絲劉小姐回憶道，當初偶像出道時，她曾小心翼翼地剪下報紙留作收藏。「現在透過『時光自造所』重新編排當年的報紙，彷彿青春從未離開。」每一次翻閱，都像與偶像再次相遇。
在平台上，無論是重溫偶像的經典新聞，還是回顧那些影響社會、文化的重要事件，使用者皆可依喜好自由排版，讓每本報紙書都成為專屬於自己的珍藏品；它既具有收藏價值，也富含個人情感，滿足對儀式感與懷舊感的追求。粉絲張先生就曾用平台回到年輕時光，與家人一同分享，他感慨表示「每翻開一頁，當年的感動彷彿又回到眼前。」
聯合知識庫長期致力於數位化報紙資料庫與知識整合，將珍貴新聞資產轉化為多元媒體與個人化閱讀服務。「時光自造所」延續這一理念，讓使用者透過平台重溫並保存珍貴回憶，將粉絲故事、青春記憶等細膩地收藏於每一頁報紙書中。
