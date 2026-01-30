載客率破九成！高馬航線拚加班 南台灣直飛馬祖可望每周兩班

為爭取「高雄—馬祖」空中航線增至每周兩班，連江縣議會議長張永江今日前往高雄，拜會高雄市政府與市議會，就航線發展與增班可行性進行交流溝通，高雄市政府祕書長郭添貴及市議員林智鴻在會中均表達高度支持，肯定高馬航線對兩地民眾往返與產業發展的重要性。

中斷長達20年的高雄—馬祖航線，於去年6月6日由華信航空正式復航，重新搭起南台灣直通馬祖的重要空中橋梁，航線復航不僅象徵區域交通的一大突破，也為馬祖觀光、交流與民生往返注入新動能。根據營運數據顯示，高馬航線開航以來，往返載客率長期維持在9成以上，即使進入冬季旅遊淡季，平均載客率仍約6成，顯示市場需求穩定且明確，也反映南部民眾對直飛馬祖航線的高度接受度，為後續增班奠定良好基礎。

配合華信航空機隊擴充與更新，華信目前正推動ATR 2.0機隊計畫，預計於今年上半年完成現階段更新，並自法國引進兩架全新ATR新機。連江縣與高雄市雙方也把握此一契機，攜手向航空公司爭取評估，期盼高雄—馬祖航線能順利增至每週兩班，逐步回應市場期待。

高雄市政府祕書長郭添貴表示，高馬航線的增班不僅是馬祖鄉親長期的期待，也攸關高雄地區民眾、駐守馬祖的南部官兵，以及整體旅遊市場的實際需求。若能穩定增加航班，高雄市政府也將評估同步編列相關預算補貼，進一步提升兩地往返便利性，對觀光發展、城市交流，乃至就醫、就學等民生需求，都具有實質助益。

市議員林智鴻指出，已在市議會定期大會期間向市府提出相關質詢，期盼高雄市政府與連江縣政府攜手審慎評估增班時程，循序推動航線成長。他認為，今年有機會爭取固定第二班航班，市府也可同步深化旅遊市場布局，透過旅展、旅遊推介會等方式，加強高馬航線行銷，提升航線能見度。

張永江表示，日前在高雄冬季國際旅展中，馬祖館成為會場焦點，戰地文化、自然景觀與老酒故事，與高雄截然不同的島嶼風貌，吸引眾多民眾駐足。許多高雄民眾反映，每周五提供直飛馬祖的航班，大幅降低旅遊門檻，讓馬祖成為更具吸引力的旅遊選項。

張永江強調，高馬航線不僅是一條交通路線，更是連結南台灣與馬祖的重要生命線，牽動觀光發展、城市交流與民生需求。未來，縣府與議會將持續與高雄市政府及航空公司保持密切溝通，凝聚跨縣市合作力量，期盼讓高馬航線穩健成長，成為南台灣通往馬祖最便捷的空中通道。