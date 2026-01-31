快訊

今天想吃哪一道？酸、香、辣風味一次滿足 網友熱議的十大南洋料理名單出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
今天想吃哪一道？酸、香、辣風味一次滿足 網友熱議的十大南洋料理名單出爐 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「南洋料理」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大南洋料理有哪些。

近年來，越來越多餐廳推出異國料理，主打香料風味與多層次口感的「南洋料理」，也逐漸成為台灣餐飲市場中常見且受關注的美食選項。從泰式、越式到星馬、印尼料理，南洋料理不僅菜色多元，也擁有截然不同的風味特色。本篇我們彙整網友熱議的十大「南洋料理」，帶你了解哪些料理在社群上的討論度較高。

超商「咖哩」評比成網友討論焦點 「河粉」與炒「粿條」香氣濃郁

▲ 網友熱議TOP10南洋料理 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「南洋料理」的相關話題討論，可以發現聲量排行第一的料理是「咖哩」，舉凡紅咖哩、綠咖哩、黃咖哩等品項都受到網友熱議。

除了經典的咖哩飯之外，也有民眾分享自己找到一間有賣綠咖哩口味湯底的滷味，並寫道「我是挑我最愛的鍋燒麵配綠咖哩，真的超好吃」；另也觀察到不少網友發文評比超商咖哩口味產品，除了是否符合個人口味之外，咖哩的香味、食感是否正宗也是民眾在乎的面向之一。

至於聲量排名第二名的「河粉與粿條」，觀察到網友在討論河粉時，常提及的內容包含使用的肉類部位與份量、九層塔與香菜等配料是否足夠道地；而網友針對炒粿條的討論，則聚焦於翻炒時的鍋氣、香氣與口味濃郁度。如有網友分享自己偶然發現的越南美食餐廳，「點了牛腱牛肉片河粉，份量很大、用料實在好吃」。

除此之外，也有民眾發文寫下嘗試自己煮越南河粉的心得，「過程比想像中簡單但超療癒，香氣飄出來時心情特別放鬆，吃完還能把湯分裝冰起來，隔天加熱就能直接吃，方便又療癒，真的會忍不住想天天煮」！

另一方面，「打拋系列料理」則排行第三，有民眾分享自己到泰國當地吃打拋豬肉飯時「忍不住一口接一口，超級下飯，好吃到整個意猶未盡，差點再點一盤來吃」， 也有網友至泰國旅遊後回台仍念念不忘當地打拋豬的好滋味，因而發文詢問雙北有販售道地泰式打拋豬的餐廳名單。

除了上述料理外，「冬蔭功」、「椒麻雞」，以及「涼拌青木瓜」同樣是網友熱議的南洋美食。整體而言，近三個月網友對南洋料理的討論內容不僅聚焦於料理本身的口味，也延伸至超商商品、自煮分享等面向。

酸、香、辣交織的南洋風味，讓不同國家的料理各自展現獨特魅力，不論偏好濃郁重口味，或是清爽不膩的路線，都有對應的料理選擇。當下一次想換換口味時，哪一道南洋料理，會最先浮現在你的腦海中呢？


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「南洋料理」相關討論則數。

觀測期間：2025/10/15~2025/01/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

料理 社群

Social Lab社群實驗室

追蹤

