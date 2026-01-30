快訊

影／穿越88年時光 國定古蹟台南火車站早年珍貴影像曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化後，月台候車場景將成為絕響。記者吳淑玲／攝影
即將迎來90周年慶典的台南火車站鐵道局今天公開了一段塵封88年的珍貴歷史影像，以當時年輕人相約搭火車出遊的過程，意外保存88年前台南車站大廳、地下道與蒸汽火車進站的珍貴畫面。

配合台南鐵路地下化永久軌道縫合的歷史里程碑，鐵道局今天公開一部拍攝於約88年前的珍貴影像，透過老電影畫面，重現台南火車站落成初期的空間配置與城市風貌。該影像由國家電影及視聽文化中心典藏，原為日治時期「台灣旅行俱樂部」所拍攝的鐵道旅遊宣傳影片，性質相當於現今的觀光推廣單位。

鐵道局說，影片拍攝時，台南火車站甫完工約兩年，內容描述三名年輕人相約於台南車站，搭乘火車到台中出遊的過程，意外完整保留了88年前台南火車站內外，包括當時人的穿著，在車站大廳及月台剪票口及火車進出站的珍貴畫面。

影片中可見台南車站大廳、三等剪票口、地下道、月台剪票口，以及列車進站、出發時的實況，並呈現當時旅客穿著樣貌與站務運作方式。當年尚未有旁白影片以字幕輔助說明，是研究早期鐵道文化的重要史料。

鐵道局指出，片中出現的地下道，在台南車站文資保存已於上個月經文化部指定為國定古蹟的一部分，未來台南鐵路地下化第二階段工程中，會保留下來，確保歷史空間得以延續。

鐵道局也提到，當時台南車站規模相當龐大，規模比高雄車站大，現今台南站的旅客人次也仍高於高雄。台南車站比高雄車站晚了9年，提供更好的設計和條件。

影片中出現的蒸汽機車C551，正是目前陳列於台南體育公園的那一輛，該車輛三年前已由文資單位完成修復。該型機車頭戰後改編為CP251，見證台灣鐵道發展與戰後變遷。

鐵道局說，即將啟用的新台南火車站，即將迎來126年的最大翻轉，月台數將由原本3座提升至4座，調度上更方便。隨著台南鐵路地下化工程即將分階段完工，市府期盼新站體與鐵路地下化整合後，能如同國內其他先行城市，提供市民更便捷的交通服務，並帶動都市空間重新改造和縫合。

台南鐵路地下化後的地下月台陸續曝光。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化後，月台候車場景將成為絕響。記者吳淑玲／攝影
即將迎來90周年慶典的台南火車站，鐵道局今天公開了一段塵封88年的珍貴歷史影像。記者吳淑玲／翻攝
台南鐵路地下化現況空拍圖。記者吳淑玲／翻攝
即將迎來90周年慶典的台南火車站，鐵道局今天公開了一段塵封88年的珍貴歷史影像。記者吳淑玲／攝影
鐵路地下化後新建下沈式廣場連接月台，後面可看到國定古蹟台南火車站，即將迎來90周年。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化後火車進站的場景將成為絕響。記者吳淑玲／攝影
台南 火車站 鐵道

