春節吃茂谷柑正對時 台南農改場教大家茂谷柑怎麼挑選

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
茂谷柑許多果園目前結實纍纍，風味酸甜濃郁果肉多汁是春節重要應景果品。圖／台南農改場提供

春節即將到來茂谷柑進入產季。台南區農業改良場今天公告「選購茂谷柑」要點：以挑選果皮橙黃色、輕握有彈性、有沈重感者最優。

台南農改場說，茂谷柑的風味濃郁誘人、酸甜多汁、滋味層次分明，是春節不可或缺的重要應景水果。正是選購嘗鮮的最佳時機。

選購要點如下：第一果皮呈現均勻橙黃色且有光澤，代表成熟度充足，再以手輕握果實時，應感覺飽滿且富彈性，避免選購果皮皺縮或已有失水現象的果品。果蒂完整未脫落的新鮮度較佳，尤其手感較沈重果實，果肉發育較充實、水分也較多。

台灣茂谷柑栽培面積約1888公頃，主要產區集中於台中市、雲林縣、嘉義縣、新竹縣及苗栗縣等地。

農改場表示，茂谷柑屬桔橙類柑橘，是美國於1913年以寬皮柑與甜橙雜交選育而來。果實呈扁圓形，果皮為橙黃色，果重約150～250公克，糖度約14～15度，酸度0.6～0.8%，風味酸甜濃郁、果肉多汁、果皮薄且色澤亮麗，以及耐貯運等優點，深受市場青睞。

農改場說，雖然果實生育期間可能受颱風影響，造成部分果皮外觀與產量減損，但在後期日照充足、管理得宜的情況下，果肉風味與口感依然優異，品質穩定。

茂谷柑營養價值豐富，根據衛福食品營養成分表，每100g果肉含有維生素A 643 I.U.，為蘋果的53倍、櫻桃的32倍、奇異果的6倍；維生素C 26mg，為蘋果的9倍、櫻桃的2倍；維生素E 0.47mg，為蘋果的12倍、櫻桃的4倍；鈣 24mg，為蘋果的6倍、櫻桃的2倍；一顆茂谷柑（200g）至少可提供每日所需膳食纖維量的13%。

農改場說，茂谷柑不僅可直接剝皮或切片食用，也相當適合榨成果汁飲用，多食有助於促進消化，並具多重保健功效。台南場呼籲民眾多多選購國產優質茂谷柑，享受甜中帶酸、汁多味美的幸福滋味，吃得安心又健康。

茂谷柑許多果園目前結實纍纍，風味酸甜濃郁果肉多汁是春節重要應景果品。圖／台南農改場提供

農改場 台南 春節

