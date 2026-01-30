合歡山氣溫探1度 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉
合歡山今天未降雪、飄小雨，氣溫約攝氏1、2度。交通部公路局表示，台14甲線3000公尺以上路段有路面結冰機率，因此台14甲線18至41.5公里處，下午5時至明天上午8時預警封閉。
交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，受鋒面降雨及夜間低溫影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天下午5時至31日上午8時預警封閉，車輛只出不進。
中區分局表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，因應合歡山公路夜間封閉，台8臨37線中橫便道增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。
中區分局表示，欲行經台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區路況較難掌握，非必要勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鍊，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；高山天氣嚴峻、變化迅速難預測，管制路段及方式仍視現況機動調整。
