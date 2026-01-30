醫院年終大比拚 長庚發5.2個月還送2萬紅包 新光3.75個月並為全院加薪

春節將至，各醫療院所陸續公佈年終獎金，長庚醫療體系今天宣布，2025年度年終獎金將發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，總計發出金額逾52.4億元，於今天入帳全台11院區，共2萬餘名員工帳戶。振興醫院日前已宣布發放6個月年終獎金，外加2萬元紅包；新光醫院則發放3至3.75個月年終獎金，並自今年1月分開始，不分職類全院加薪1800元。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊說，該院已連續3年獲得「幸福企業」金獎肯定，醫院最重要的資產始終是人，提供具競爭力的薪酬與完善福利，是我們打造幸福職場的重要指標。目前長庚醫療體系共有2萬5千名員工，在各自崗位上發揮專業與承擔重大責任，唯有建構穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

新光醫院副院長洪子仁表示，該院今年延續去年作法，發放3至3.75個月年終獎金，然因去年院方曾為員工加薪，因此今年每位員工實際領取金額，均較去年增加，總計發放額度達2億8千萬元；院方自本月起為全院員工，包含行政人員、技工及醫療人員等，加薪1800元，加薪後白班病房護理師薪資，起薪從去年12月的5萬2000元，增加為5萬3800元。

程文俊表示，2025年長庚醫院仍面臨整體醫療環境嚴峻的挑戰，在此艱困情勢下，幸賴全體同仁秉持專業精神，堅守崗位、通力合作，致力提升優質病人服務，努力達成經營目標。董事長王瑞慧為肯定全體同仁的付出與貢獻，並放眼整體營運與醫院永續發展需求，核發此次年終獎金與紅包，以感謝同仁的辛勞付出，期盼未來持續攜手精進，共同守護全民健康。

北醫指出，北醫體系為感謝第一線同仁的辛勞，將盈餘回饋同仁，已於去年10月發放考績獎金0.5至2個月，今天已發放年終獎金2個月、春節獎金、專案特別獎勵金、盈餘獎金等，各類獎金發放總額約13億元。