禽流感頻傳 石崇良：持續嚴密監測禽傳人風險

2026年至今全國已7個禽流感案場，衛生福利部長石崇良今天表示，防疫重點在持續嚴密監測禽傳人風險，受影響雞場產品已全數下架，呼籲民眾將禽肉、蛋類煮熟食用。

據農業部動植物防疫檢疫署統計，2026年至今已出現禽流感案例共7案場。

農業部曾引用世界衛生組織（WHO）聲明指出，禽流感病毒不耐高溫，攝氏100度加熱1分鐘即可殺滅，正常處理和烹調的肉是安全的，即使疫情發生地區，煮熟的肉品、蛋或副產品都可安心食用。

石崇良出席活動後接受媒體聯訪表表示，防疫核心在於阻斷「禽傳人」路徑。正值季節性候鳥遷徙期，呼籲民眾應避免接觸禽鳥類，特別是養雞場等高風險場所，以降低感染風險。

食品安全與雞蛋議題方面，石崇良說，農政單位對染疫禽場都採嚴格撲殺措施，受影響產地雞蛋也已下架。禽流感病毒直接透過物品傳人風險極低，且雞蛋靜置一段時間後病毒傳人風險相對低，「只要煮熟後食用，更完全不是問題」，衛福部疾病管制署會持續與農業部密切監測是否發生禽傳人事件。

因應氣候變遷與生態變化造成的疾病威脅，石崇良表示，已啟動行政院層級One Health（防疫一體）計畫，呼應WHO提醒，新興傳染病發生多與生態環境、物種遷徙息息相關。

他說，人畜共通疾病是當前全球防疫最棘手挑戰，如近期受關注的立百病毒宿主為果蝠，及偶爾會發生的狂犬病等，都屬動物傳人。透過One Health跨部會平台，政府將加強橫向聯繫，隨時掌握環境與動植物疫情資訊，建構更綿密防疫網。