春節返鄉防範非洲豬瘟 移民署：去年查獲144件豬肉產品入境

非洲豬瘟疫情持續在全球多國發生，適逢農曆春節返鄉探親與出國旅遊人潮增加，邊境防疫風險隨之升高，移民署表示，將持續在各國際機場、港口及郵輪碼頭，配合農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）執行邊境防疫作業，並提醒國人、新住民及入境旅客，切勿自國外攜帶豬肉及其相關製品入境。

移民署指出，依世界動物衛生組織（WOAH）資料，近3年來全球共有76個國家及地區通報非洲豬瘟案例，我國亦在去年年底出現首例。

非洲豬瘟相關檢疫查驗、裁罰與專業判定，均由防檢署依法辦理；移民署則依權責負責入出境人流管理、身分查驗與通關秩序維護，並在第一線配合檢疫機關落實防疫措施，維持國門安全。

移民署統計，去年防檢署在國際機場及港口共查獲144起違規攜帶豬肉產品入境案件，日前5名外籍旅客搭乘義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」來台，因未留意相關規定，誤將郵輪上含豬肉製品的食品攜帶下船，遭防檢署查獲並依法處置，最終未獲准入境。