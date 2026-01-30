快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

台大婦產部狼醫案 監察院糾正衛福部、台大醫院

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台大婦產部狼醫案，監察院糾正衛福部、台大醫院。圖／聯合報系資料照片
台大婦產部狼醫案，監察院糾正衛福部、台大醫院。圖／聯合報系資料照片

台大醫院婦產部狼醫事件去年接連浮出檯面，監察院日前通過糾正台大醫院，事由為急診場域性騷擾無有效隔離方案、調查過程讓加害者不當接觸受害者，以及台大醫院與台灣大學長期未明確畫分教師與醫師雙重職務身分者的行政監督職責等，同時糾正衛福部未能檢討懲處權時效相關法規。

查案監委紀惠容表示，台大醫師黃信穎在2021年間執勤時，竟以進行「性功能測試」為由性侵女病患，還要求病患不能對外說有做此項檢查；案發後，女病患在急診病床認為狀況有異，向護理師求助並委由男友代為報案，但台大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件的有效隔離方案，導致黃信穎事發後竟至急診病床接觸女病患，造成女病患極度驚嚇與恐慌。

紀惠容指出，台大醫師陳思原則是利用公務上權勢機會，性騷擾多名住院醫師，但台大醫院與台灣大學審議過程冗長且意見不一，最終在消息曝光、輿論壓力下，台灣大學教評會才做出解聘陳思原並3年不得聘任為教師的處分。

查案監委王幼玲表示，調查過程可知，對台大醫院婦產部的醫師來說申訴代表風險，被約談者都非常擔心身分若暴露將影響職涯，因此陳思原案有加害者、受害者，一度卻沒有申訴人，直到有受害者無法接受被誤會刻意引誘陳思原，這件事才爆出來，可見台大不是沒有制度，但是在權勢前面曾經失效。

王幼玲指出，台大醫院久缺應處急診場域性騷擾事件的有效隔離方案，衛福部也應以此案為鑑，盡速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項。

台大醫院 性騷擾 醫師 監察院

延伸閱讀

監院為台大醫院性平案糾正衛福部 石崇良：因單一事件廢證非一般認知

台大醫院傳火警 疑外牆施工竄火...施工人員自行撲滅

人權會呼籲加速反歧視法立法 政黨補助金促女性參政

監察院：陳菊依法可請假到7月 過程無圖一己之私

相關新聞

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

有旅客收到台灣虎航寄出航班取消的通知，後續更有網友發現，從昨晚開始陸續收到台灣虎航取消夏季航班通知，且多集中在3至5月。...

醫院年終大比拚 長庚發5.2個月還送2萬紅包 新光3.75個月並為全院加薪

春節將至，各醫療院所陸續公佈年終獎金，長庚醫療體系今天宣布，2025年度年終獎金將發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，總...

國旅不振歷來最慘淡！花蓮春節訂房率不到3成 渡假村暫停營業

距離農曆春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，還有渡假村選在年前暫停營業整修，業者直言是「歷年來最慘」，認...

年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

農曆春節倒數半個月，北市法務局今公布專案查核年菜、圍爐供應業者的結果，19家業者中，以台北漢普頓酒店、薪僑園水源會館違規...

衛福部公布2月新制 春節醫療加碼近16億、癌症重症新藥健保擴增

衛福部今公布2月新制，不僅為確保農曆春節期間民眾就醫權益，並提升重大疾病患者的醫療可近性，內容涵蓋因應春節相關醫療措施，...

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

近來天氣時冷時熱，甚至有美國預測模式指出，2月9日將會有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，簡直比2016年的霸王寒流還強。對此臉書粉專「台灣颱風論壇」不以為然地表示，拿過時的預報模式來推算地面溫度顯得蠻外行的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。