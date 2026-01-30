台大婦產部狼醫案 監察院糾正衛福部、台大醫院

台大醫院婦產部狼醫事件去年接連浮出檯面，監察院日前通過糾正台大醫院，事由為急診場域性騷擾無有效隔離方案、調查過程讓加害者不當接觸受害者，以及台大醫院與台灣大學長期未明確畫分教師與醫師雙重職務身分者的行政監督職責等，同時糾正衛福部未能檢討懲處權時效相關法規。

查案監委紀惠容表示，台大醫師黃信穎在2021年間執勤時，竟以進行「性功能測試」為由性侵女病患，還要求病患不能對外說有做此項檢查；案發後，女病患在急診病床認為狀況有異，向護理師求助並委由男友代為報案，但台大醫院欠缺應處「急診」場域性騷擾事件的有效隔離方案，導致黃信穎事發後竟至急診病床接觸女病患，造成女病患極度驚嚇與恐慌。

紀惠容指出，台大醫師陳思原則是利用公務上權勢機會，性騷擾多名住院醫師，但台大醫院與台灣大學審議過程冗長且意見不一，最終在消息曝光、輿論壓力下，台灣大學教評會才做出解聘陳思原並3年不得聘任為教師的處分。

查案監委王幼玲表示，調查過程可知，對台大醫院婦產部的醫師來說申訴代表風險，被約談者都非常擔心身分若暴露將影響職涯，因此陳思原案有加害者、受害者，一度卻沒有申訴人，直到有受害者無法接受被誤會刻意引誘陳思原，這件事才爆出來，可見台大不是沒有制度，但是在權勢前面曾經失效。

王幼玲指出，台大醫院久缺應處急診場域性騷擾事件的有效隔離方案，衛福部也應以此案為鑑，盡速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項。