快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

消保處查6縣市大型表演場所 僅台中歌劇院全過關

中央社／ 台北30日電

行政院消費者保護處於114年10月間前往北中南共6縣市，聯合查核共10處大型藝文表演等場所建築、消防安全等管理，只有台中國家歌劇院全部合格。

消保處今天發布新聞稿，114年10月間，會同文化部、地方政府消費者保護官，及建管、消防及文化等相關主管機關，前往台北市、高雄市、台中市、台南市、新竹市及嘉義市的大型藝文表演等場所進行聯合查核，共查核10處的建築、消防安全、定型化契約等相關管理措施。

消保處公布查核結果，只有台中國家歌劇院各項查核都符合規定。

建築安全有8處涉及違規，包括：嘉義市文化局音樂廳、台北流行音樂中心、國家表演藝術中心國家兩廳院、高雄流行音樂中心、台中市中山堂、台南文化中心、台南市台江文化中心、新竹市文化局演藝廳，主要缺失態樣為樓梯間等堆積（放）雜物、緊急出口外臨時展演搭架未依法申請使用及樓梯變更為斜坡。

消防安全管理有2處涉及違規，包括：嘉義市文化局音樂廳、新竹市文化局演藝廳，主要缺失態樣為滅火器逾性能檢查日期及避難器具緩降設備周圍堆放雜物。

相關管理措施有4處涉及違規，包括：台北流行音樂中心、衛武營國家表演藝術中心、台南市台江文化中心、新竹市文化局演藝廳，主要缺失態樣為平面圖未標示AED（自動體外心臟電擊去顫器）設置位置（含現場及官網）、AED電力不足及昇降設備、場館衛生設備（含無障礙設施）緊急求助鈴無法連線，另有1處未依其所屬地方政府所定的自治條例足額投保公共意外責任險。

消保處表示，涉及違規缺失的大型表演場所，已請主管機關督導地方政府，依法要求營運單位改正，目前全部均已改善完畢。

台北流行音樂中心 文化局

延伸閱讀

消防安全教育從小做起 台南在地企業捐贈3000份消防車紙模型桌遊

竹市文資審議拍板 新竹高商3棟日式宿舍列歷史建築

傳習傳統音樂戲曲 彰化縣文化局開辦課程13班

「金門第一風水名墓」國定古蹟修復竣工 兩岸後代齊聚謝土祭典

相關新聞

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

有旅客收到台灣虎航寄出航班取消的通知，後續更有網友發現，從昨晚開始陸續收到台灣虎航取消夏季航班通知，且多集中在3至5月。...

醫院年終大比拚 長庚發5.2個月還送2萬紅包 新光3.75個月並為全院加薪

春節將至，各醫療院所陸續公佈年終獎金，長庚醫療體系今天宣布，2025年度年終獎金將發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，總...

國旅不振歷來最慘淡！花蓮春節訂房率不到3成 渡假村暫停營業

距離農曆春節只剩半個月，花蓮旅宿訂房慘淡，平均只有2到3成，還有渡假村選在年前暫停營業整修，業者直言是「歷年來最慘」，認...

年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

農曆春節倒數半個月，北市法務局今公布專案查核年菜、圍爐供應業者的結果，19家業者中，以台北漢普頓酒店、薪僑園水源會館違規...

衛福部公布2月新制 春節醫療加碼近16億、癌症重症新藥健保擴增

衛福部今公布2月新制，不僅為確保農曆春節期間民眾就醫權益，並提升重大疾病患者的醫療可近性，內容涵蓋因應春節相關醫療措施，...

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

近來天氣時冷時熱，甚至有美國預測模式指出，2月9日將會有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，簡直比2016年的霸王寒流還強。對此臉書粉專「台灣颱風論壇」不以為然地表示，拿過時的預報模式來推算地面溫度顯得蠻外行的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。